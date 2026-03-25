Νέο Μεξικό: Πρόστιμο $375 εκατ. στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της

«Διαφωνούμε με σεβασμό με την απόφαση και θα ασκήσουμε έφεση», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta

Newsbomb

Νέο Μεξικό: Πρόστιμο $375 εκατ. στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια επιτροπή ενόρκων στο Νέο Μεξικό έκρινε την Τρίτη ότι η Meta Platforms παραβίασε την πολιτειακή νομοθεσία, στο πλαίσιο αγωγής που είχε ασκήσει ο Γενικός Εισαγγελέας της πολιτείας, ο οποίος κατηγόρησε την εταιρεία ότι παραπλάνησε τους χρήστες σχετικά με την ασφάλεια του Facebook, του Instagram και του WhatsApp και ότι διευκόλυνε τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων στις εν λόγω πλατφόρμες.

Μετά από διαβουλεύσεις που διήρκεσαν λιγότερο από μία ημέρα, η επιτροπή ενόρκων έκρινε ότι η Meta παραβίασε τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών του Νέου Μεξικού και διέταξε την εταιρεία να καταβάλει 375 εκατομμύρια δολάρια ως αστικές κυρώσεις.

Η απόφαση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια επιτροπή ενόρκων αποφάνθηκε κατά της Meta σχετικά με αυτό το ζήτημα, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει ένα «κύμα» αγωγών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της επηρεάζουν την ψυχική υγεία των νέων.

«Διαφωνούμε με σεβασμό με την απόφαση και θα ασκήσουμε έφεση», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta. «Εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρούμε την ασφάλεια των χρηστών στις πλατφόρμες μας και είμαστε σαφείς όσον αφορά τις προκλήσεις σχετικά με τον εντοπισμό και την αφαίρεση κακόβουλων χρηστών ή επιβλαβούς περιεχομένου».

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρεζ, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, χαρακτήρισε την ετυμηγορία «μια ιστορική νίκη για κάθε παιδί και οικογένεια που έχει πληρώσει το τίμημα».

«Η σημαντική αποζημίωση που η κριτική επιτροπή διέταξε τη Meta να καταβάλει θα πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα στους στελέχους των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας ότι καμία εταιρεία δεν βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου», ανέφερε.

Σε μια δεύτερη φάση της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί τον Μάιο, ο Τόρεζ δήλωσε ότι το γραφείο του θα ζητήσει από το δικαστήριο να διατάξει τη Meta να προβεί σε αλλαγές στις πλατφόρμες της για την προστασία των παιδιών και να επιβάλει πρόσθετες οικονομικές κυρώσεις.

Οι μετοχές της Meta σημείωσαν άνοδο 0,8% μετά το κλείσιμο των αγορών, και αφού ανακοινώθηκε η απόφαση. Η πολιτεία είχε ζητήσει από τους ενόρκους να επιδιώξουν αποζημίωση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τι οδήγησε στην έρευνα κατά της Meta

Η αγωγή στο Νέο Μεξικό προέκυψε έπειτα από μυστική επιχείρηση, την οποία ο Τόρεζ, πρώην εισαγγελέας, και το γραφείο του διεξήγαγαν το 2023. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι ερευνητές δημιούργησαν λογαριασμούς στο Facebook και το Instagram προσποιούμενοι ότι ήταν χρήστες ηλικίας κάτω των 14 ετών. Οι λογαριασμοί έλαβαν υλικό με σεξουαλικό περιεχόμενο και ήρθαν σε επαφή με ενήλικες που αναζητούσαν παρόμοιο περιεχόμενο, γεγονός που οδήγησε σε ποινικές διώξεις εναντίον πολλών ατόμων, σύμφωνα με το γραφείο του Τόρεζ.

Η πολιτεία ισχυρίζεται ότι η Meta δήλωσε δημοσίως ότι το Instagram, το Facebook και το WhatsApp είναι ασφαλή για τους εφήβους και τα παιδιά του Νέου Μεξικού, ενώ απέκρυψε την αλήθεια σχετικά με το πόσο επικίνδυνο και επιβλαβές περιεχόμενο φιλοξενεί η εταιρεία. Σύμφωνα με την αγωγή της πολιτείας, εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας αναγνώριζαν προβλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και βλάβης στην ψυχική υγεία των παιδιών. Ωστόσο, η εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτεία, δεν θέσπισε βασικά εργαλεία ασφάλειας, όπως την επαλήθευση της ηλικίας, και επέμενε ότι ήταν ασφαλής.

Η πολιτεία κατηγόρησε επίσης τη Meta ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με σκοπό τη μεγιστοποίηση του εθισμού των χρηστών, παρά τις ενδείξεις ότι επηρεάζονταν αρνητικά η ψυχική υγεία των παιδιών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
