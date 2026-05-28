Γαστούνη: Συνελήφθησαν οι 5 Ρομά που έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά – Ανάμεσά τους 3 ανήλικοι

Η Ελληνική Αστυνομία εξιχνίασε τον εμπρησμό που έκανε στάχτη το νέο μαγαζί του περιπτερά στη Γαστούνη

Newsbomb

Γαστούνη: Συνελήφθησαν οι 5 Ρομά που έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά – Ανάμεσά τους 3 ανήλικοι
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία πέντε δραστών – οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 16 και 15 ετών– που έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά ο οποίος είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά στο παρελθόν και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έδρασαν οργανωμένα και με διαφορετικούς ρόλους. Ο εμπρησμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου 2026, όταν προκλήθηκε φωτιά με εύφλεκτο υλικό στο υπό κατασκευή κατάστημα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Από την έρευνα προέκυψε ότι μία ημέρα νωρίτερα, την 4η Μαΐου, οι κατηγορούμενοι φέρονται να πήγαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν ποσότητα βενζίνης σε πλαστικά μπιτόνια.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς τη Γαστούνη, αποβιβάστηκαν κοντά σε καταυλισμό και κατευθύνθηκαν πεζοί προς το κατάστημα. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου και με τη χρήση του εύφλεκτου υλικού έβαλαν φωτιά, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον χώρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και ο ρόλος που αποδίδεται σε έναν από τους ενήλικες κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε ρόλο… «τσιλιαδόρου» και κινείτο με αυτοκίνητο στην περιοχή, ώστε να ειδοποιήσει τους συνεργούς του σε περίπτωση που εντόπιζε αστυνομικούς.

Το ερώτημα που πλέον κυριαρχεί στη Γαστούνη είναι αν ο πίσω από τον εμπρησμό υπήρχε πρόθεση να σταλεί ένα ακόμη μήνυμα φόβου στον άνθρωπο που είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας, ενώ, κατασχέθηκε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

«Δεν σώζεται το κατάστημα»

Ο περιπτεράς ανέφερε τις προάλλες ότι «δεν σώζεται το κατάστημα μετά από τόσο μεγάλη φωτιά. Με κάλεσαν τα ξημερώματα από το αστυνομικό τμήμα Πηνειού, ότι καίγεται το μαγαζί και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν μέσα. Μου είπαν ότι έβαλαν κάτι ξύλα πίσω από τα ράφια και έβαλαν φωτιά. Σε πέντε ημέρες θα άνοιγα».

«Το μαγαζί ήταν με προκαταβολή το μισό και αποπληρωμή το υπόλοιπο με τη λειτουργία. Τα ηλεκτρικά τα έφεραν χθες. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν αυτό που κάνω εδώ είναι καλό… δεν ξέρω», προσέθεσε ο επιχειρηματίας που σε πέντε ημέρες θα έκανε εγκαίνια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αρκαδία: Χιονισμένο τοπίο θυμίζουν οι δρόμοι στα Τρόπαια Γορτυνίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Δέος στην Τουρκία: Εντοπίστηκε αρχαιοελληνικό άγαλμα της θεάς Αθηνάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ