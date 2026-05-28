Γαστούνη: Συνελήφθησαν οι 5 Ρομά που έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά – Ανάμεσά τους 3 ανήλικοι

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία πέντε δραστών – οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 16 και 15 ετών– που έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά ο οποίος είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά στο παρελθόν και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έδρασαν οργανωμένα και με διαφορετικούς ρόλους. Ο εμπρησμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου 2026, όταν προκλήθηκε φωτιά με εύφλεκτο υλικό στο υπό κατασκευή κατάστημα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Από την έρευνα προέκυψε ότι μία ημέρα νωρίτερα, την 4η Μαΐου, οι κατηγορούμενοι φέρονται να πήγαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν ποσότητα βενζίνης σε πλαστικά μπιτόνια.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς τη Γαστούνη, αποβιβάστηκαν κοντά σε καταυλισμό και κατευθύνθηκαν πεζοί προς το κατάστημα. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου και με τη χρήση του εύφλεκτου υλικού έβαλαν φωτιά, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον χώρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και ο ρόλος που αποδίδεται σε έναν από τους ενήλικες κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε ρόλο… «τσιλιαδόρου» και κινείτο με αυτοκίνητο στην περιοχή, ώστε να ειδοποιήσει τους συνεργούς του σε περίπτωση που εντόπιζε αστυνομικούς.

Το ερώτημα που πλέον κυριαρχεί στη Γαστούνη είναι αν ο πίσω από τον εμπρησμό υπήρχε πρόθεση να σταλεί ένα ακόμη μήνυμα φόβου στον άνθρωπο που είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας, ενώ, κατασχέθηκε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

«Δεν σώζεται το κατάστημα»

Ο περιπτεράς ανέφερε τις προάλλες ότι «δεν σώζεται το κατάστημα μετά από τόσο μεγάλη φωτιά. Με κάλεσαν τα ξημερώματα από το αστυνομικό τμήμα Πηνειού, ότι καίγεται το μαγαζί και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν μέσα. Μου είπαν ότι έβαλαν κάτι ξύλα πίσω από τα ράφια και έβαλαν φωτιά. Σε πέντε ημέρες θα άνοιγα».

«Το μαγαζί ήταν με προκαταβολή το μισό και αποπληρωμή το υπόλοιπο με τη λειτουργία. Τα ηλεκτρικά τα έφεραν χθες. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν αυτό που κάνω εδώ είναι καλό… δεν ξέρω», προσέθεσε ο επιχειρηματίας που σε πέντε ημέρες θα έκανε εγκαίνια.

