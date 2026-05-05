Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά

Ένας επιχειρηματίας στη Γαστούνη του νομού Ηλείας, ο οποίος είχε απασχολήσει την επικαιρότητα πριν από μερικούς μήνες, καθώς είχε ξυλοκοπηθεί από ομάδα Ρομά, μαζί με το γιο του σε περίπτερο που διατηρούσαν, ήρθε ξανά στο προσκήνιο και πάλι γιατί έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Αυτή τη φορά, ο πρώην περιπτεράς, αφού έκλεισε το περίπτερο, όπως είχε προαναγγείλει και είχε βάλει στα σκαριά νέο επιχειρηματικό σχέδιο, είδε τη νέα επιχείρησή του, που επρόκειτο να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα, να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται.

Το νέο κατάστημα που ετοίμαζε να ανοίξει ο περιπτεράς, βλέπει για ακόμη μια φορά τους κόπους μιας ζωής να πηγαίνουν στράφι. Οι δράστες έσπασαν την πρόσοψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας παγκάκι, μπήκαν στο εσωτερικό του και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές Αρχές.

Ο άγριος ξυλοδαρμός από ομάδα ρομά

Στη Γαστούνη βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο ίδιος επαγγελματίας είχε ζήσει πριν από δύο περίπου μήνες έναν πραγματικό εφιάλτη.

Το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, μετά από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν, και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ο περιπτεράς, ο γιος του και ακόμη ένας πολίτης που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκαν χτυπήματα, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο. Μετά το συμβάν, ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κατεβάσει ρολά στο περίπτερο, κάτι που τελικά έκανε και αυτή την περίοδο προετοίμαζε το νέο του επιχειρηματικό εγχείρημα.

