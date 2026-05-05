ΑΛΦΑ PLUS: Το Career Upgrade ξεκινά στις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Το ΑΛΦΑ PLUS αποτελεί το νέο καινοτόμο πρόγραμμα των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ που προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να κάνουν το Career Upgrade που ονειρεύονται και να ξεχωρίσουν στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας! Πώς; Με 2 έτη σπουδών ΣΑΕΚ + 1 έτος εξειδίκευσης, παρέχει άμεσο upgrade και εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου καθώς επιτυγχάνεται η μετάβαση από το δίπλωμα Level 5 σε πτυχίο ανωτέρου επαγγελματικού επιπέδου Level 7 (Master Level)!

Το ΑΛΦΑ PLUS είναι η επένδυση στη γνώση που εξασφαλίζει:

  • Εξειδίκευση Αιχμής: Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας
  • Προβάδισμα Καριέρας: Πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης με υψηλότερες απολαβές
  • Master: Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε 2+1 μόλις έτη

Master με διεθνή αξιολόγηση και πιστοποίηση

Η μετάβαση στο Level 7 (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης) δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική διαδικασία αλλά μια αυστηρά δομημένη αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται μέσω του διεθνούς βρετανικού φορέα πιστοποίησης προσόντων Skills & Education Group Awards και οδηγεί στην απόκτηση διεθνούς πιστοποίησης ABC CERTA AWARDS.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση τα υψηλότερα πρότυπα, διασφαλίζοντας ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτώνται στο 3ο έτος του ΑΛΦΑ PLUS αντιστοιχούν πλήρως στο Επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το πτυχίο αποκτά διεθνή ισχύ αποτελώντας εγγύηση για την επαγγελματική εξέλιξη σε ηγετικές θέσεις της αγοράς.

Όλα τα προγράμματα ΑΛΦΑ PLUS

Διοίκηση Επιχειρήσεων + Leadership & Human Resources Management: Στα πρώτα δύο έτη σπουδών στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ αποκτάς τις θεμελιώδεις γνώσεις για τη λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης. Στο 3ο έτος του ΑΛΦΑ PLUS, μέσα από το πρόγραμμα «Executive Diploma in Leadership & HRM», εξειδικεύεσαι στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και τις τεχνικές παρακίνησης και καθοδήγησης ομάδων.

Marketing + Leadership & Human Resources Management: Μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, οι σπουδαστές στα πρώτα 2 έτη σπουδών στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ εκπαιδεύονται στην επιστήμη και τις τεχνικές της εμπορίας και της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Στο 3ο έτος του ΑΛΦΑ PLUS, μέσα από το πρόγραμμα «Executive Diploma in Leadership & HRM», εξειδικεύονται στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και τις τεχνικές παρακίνησης και καθοδήγησης ομάδων.

Αισθητική & Paramedical: Στα πρώτα δύο έτη σπουδών στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ εκπαιδεύεσαι στις πιο σύγχρονες τεχνικές επαγγελματικού μακιγιάζ, τις βασικές θεραπείες προσώπου και σώματος, καθώς και τη χρήση προηγμένου αισθητικού εξοπλισμού. Το 3ο έτος του ΑΛΦΑ PLUS μεταμορφώνει την παραδοσιακή αισθητικό σε εξειδικευμένη Clinical Skin Specialist με το πρόγραμμα «Executive Diploma in Aesthetic & Paramedical Applications».

Προπονητική & Sports Analysis: Στα πρώτα δύο έτη σπουδών στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ αποκτάς όλα τα απαραίτητα εφόδια αναφορικά με την αθλητική ψυχολογία, την ανατομία, τη φυσιολογία, καθώς και τη διδασκαλία τεχνικών και τακτικών του αθλήματος που σε ενδιαφέρει. Στο 3ο έτος του ΑΛΦΑ PLUS, μέσα από το πρόγραμμα Alfa Sports Analysis Diploma, εξειδικεύεσαι στην ανάλυση της αθλητικής απόδοσης (Performance Analysis) με τη χρήση τεχνολογιών GPS, Video Analysis και στατιστικών μοντέλων.

Αθλητική Δημοσιογραφία & Sports Analysis: Στα πρώτα δύο έτη σπουδών στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ εκπαιδεύεσαι στην περιγραφή αγώνων, το ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου, τη σύνταξη αθλητικών ειδήσεων και την παραγωγή ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών εκπομπών. Το 3ο έτος του ΑΛΦΑ PLUS σε μετατρέπει από έναν απλό ρεπόρτερ σε έναν εξειδικευμένο Sports Analyst με το πρόγραμμα Alfa Sports Analysis Diploma.

Μηχανοτρονική + Electro-mechanotronics & Painting: Στα πρώτα δύο έτη σπουδών στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ αποκτάς την πλήρη τεχνική κατάρτιση που χρειάζεται ο σύγχρονος μηχανικός. Στο 3ο έτος του ΑΛΦΑ PLUS, μέσα από το Executive Diploma in Electro-Mechanotronics & Painting σε συνεργασία με τον κορυφαίο όμιλο SFAKIANAKIS GROUP, εξειδικεύεσαι στις τεχνολογίες ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, τα συστήματα φόρτισης, τη ρομποτική κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές:

  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 4120313
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406

https://www.iekalfa.gr/

