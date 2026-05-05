Reuters: Το Ιράν θα χρειαστεί έως και ένα χρόνο για να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν θα χρειαστεί από εννέα μήνες έως ένα χρόνο για να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, κάτι που δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι, αναφέρει το Reuters

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Γιγαντιαία προπαγανδιστική αφίσα στην Τεχεράνη που αναφέρει στα Περσικά «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά» και απεικονίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης να κρατούν δίχτυα στα οποία έχουν πέσει αμερικανικά πολεμικά πλοία.

  • Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν χρειάζεται από εννέα μήνες έως ένα χρόνο για να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, χωρίς αλλαγές από το περασμένο καλοκαίρι.
  • Το Ιράν διαθέτει αρκετό ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού για την κατασκευή έως και 10 πυρηνικών βομβών, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA).
  • Οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν μειώσει την ικανότητα του Ιράν να υπερασπιστεί τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και έχουν επηρεάσει την πυρηνική του απειλή.
  • Το Ιράν έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και σταμάτησε την ανάπτυξη πυρηνικών κεφαλών το 2003, σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες και τον IAEA.
  • Οι δολοφονίες κορυφαίων πυρηνικών επιστημόνων του Ιράν από το Ισραήλ έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα στην ικανότητα της Τεχεράνης να κατασκευάσει λειτουργική πυρηνική βόμβα.
Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί το Ιράν για να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι αναλυτές θεωρούσαν ότι μια επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ είχε μεταθέσει το χρονοδιάγραμμα έως και ένα έτος, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι εκτιμήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, ακόμη και μετά από δύο μήνες πολέμου που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εν μέρει για να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αναπτύξει πυρηνική βόμβα.

Το Ιράν διατηρεί αρκετό ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, ποσότητα αρκετή για να κατασκευαστούν 10 βόμβες, εφόσον εμπλουτιστεί περαιτέρω, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για την πυρηνική ενέργεια δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την τύχη περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%.

«Το Ιράν εξακολουθεί να κατέχει όλο το πυρηνικό του υλικό, απ' όσο γνωρίζουμε», δήλωσε ο Έρικ Μπρούερ, πρώην ανώτερος αναλυτής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος ηγήθηκε αξιολογήσεων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. «Αυτό το υλικό πιθανότατα βρίσκεται σε βαθιά θαμμένες υπόγειες τοποθεσίες όπου τα αμερικανικά πυρομαχικά δεν μπορούν να διεισδύσουν». Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και ο ΙΑΕΑ λένε ότι η Τεχεράνη σταμάτησε την προσπάθεια ανάπτυξης πυρηνικών κεφαλών το 2003. Ορισμένοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχουν υποστηρίξει ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στην ιρανική αεράμυνα έχουν μειώσει την πυρηνική απειλή, μειώνοντας την ικανότητα του Ιράν να υπερασπιστεί τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις σε περίπτωση που αποφασίσει να σπεύσει να οπλίσει.

«Ενώ η Επιχείρηση "Σφυρί Μεσονυχτίου" εξαφάνισε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, η Επιχείρηση "Επική Οργή" βασίστηκε σε αυτήν την επιτυχία αποδεκατίζοντας την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν, την οποία κάποτε αξιοποίησαν ως προστατευτική ασπίδα γύρω από την επιδίωξή τους να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει από καιρό καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - και δεν μπλοφάρει».

«Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της επιχείρησης», έγραψε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στο X στις 2 Μαρτίου.

Ο πόλεμος έχει σταματήσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 7 Απριλίου για την επιδίωξη της ειρήνης. Οι εντάσεις παραμένουν στα ύψη, καθώς και οι δύο πλευρές φαίνονται βαθιά διχασμένες και καθώς το Ιράν έχει περιορίσει την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, μπλοκάροντας περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και πυροδοτώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εξετάσει επικίνδυνες επιχειρήσεις που θα εμπόδιζαν σημαντικά τις πυρηνικές προσπάθειες του Ιράν. Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν χερσαίες επιδρομές για την ανάκτηση των πυρηνικών που πιστεύεται ότι είναι αποθηκευμένο στις υπόγειες εγκαταστάσεις του Ισφαχάν.

Υπάρχει επίσης ο αντίκτυπος των δολοφονιών των κορυφαίων πυρηνικών επιστημόνων του Ιράν από το Ισραήλ. Ο Ντέιβιντ Όλμπραϊτ, πρώην επιθεωρητής πυρηνικών του ΟΗΕ που διευθύνει το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, δήλωσε ότι οι δολοφονίες έχουν προσθέσει σημαντική αβεβαιότητα στην ικανότητα της Τεχεράνης να κατασκευάσει μια βόμβα που θα λειτουργούσε όπως προβλέπεται. «Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι η γνώση δεν μπορεί να βομβαρδιστεί, αλλά η τεχνογνωσία σίγουρα μπορεί να καταστραφεί», είπε.

