Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο

Το μωρό έγινε σύμβολο της τραγωδίας που προκλήθηκε από τον θάνατο του πατέρα του κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ένα αγόρι γεννήθηκε την επόμενη μέρα από το θάνατο του πατέρα του έπειτα από επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης.

Η μητέρα του μωρού βρισκόταν σε τοκετό όταν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν στο κεφάλι τον Νάιεφ Σαμάρο, 26 ετών.

«Θα έπρεπε να ήταν ο πατέρας που θα καλωσόριζε τον γιο του. Όμως ο θάνατος ήρθε πρώτος», δήλωσε η πεθερά του θύματος.

A Palestinian family in Nablus has welcomed a newborn whose father, 26-year-old Nayef Samaro, was shot dead by Israeli forces a day earlier during a raid in the occupied West Bank. pic.twitter.com/OBsaLTWh6B — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 5, 2026

Ποιος ήταν ο πατέρας

Αυτός είναι ο Νάιεφ Φιράς Σαμάρο, 26 ετών, από τη Ναμπλούς. Ο Νάιεφ είχε συνοδεύσει τη σύζυγό του στο Νοσοκομείο Ραφιντίγια το πρωί για να γεννήσει τον γιο τους. Όταν οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη, πραγματοποιώντας επιδρομές σε καταστήματα στο Αλ-Εΐν, πυροβόλησαν τον Νάιεφ στο κεφάλι με αληθινά πυρά, ενώ βρισκόταν σε ένα κοντινό σούπερ μάρκετ.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο όπου η σύζυγός του βρισκόταν ακόμη σε τοκετό, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. Ο νεογέννητος γιος του και η σορός του πατέρα έφτασαν στο Ραφίντια την ίδια μέρα.

This is Nayef Firas Samaro, 26 from Nablus. Nayef had brought his wife to Rafidiya Hospital this morning to give birth to their son. When Israeli forces stormed the city, raiding shops in the Al-Ein camp, they shot Nayef in the head with live fire while he was in a nearby… pic.twitter.com/hpYjDnBQjx — Hamza (@HowidyHamza) May 3, 2026

Baby Yaman Nayef Samaro was born a few minutes ago, 24 hours after his father's tragic murder. The baby's mother had been at the hospital for delivery when her husband, 26-year-old Nayef, was shot dead in cold blood by Israeli occupation soldiers during a military incursion into… pic.twitter.com/4uM3qrtNi9 — Quds News Network (@QudsNen) May 4, 2026

