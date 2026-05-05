Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο
Η σορός του μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο όπου η σύζυγός του βρισκόταν ακόμη σε τοκετό, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον σώσουν
Ένα αγόρι γεννήθηκε την επόμενη μέρα από το θάνατο του πατέρα του έπειτα από επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης.
Η μητέρα του μωρού βρισκόταν σε τοκετό όταν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν στο κεφάλι τον Νάιεφ Σαμάρο, 26 ετών.
«Θα έπρεπε να ήταν ο πατέρας που θα καλωσόριζε τον γιο του. Όμως ο θάνατος ήρθε πρώτος», δήλωσε η πεθερά του θύματος.
Ποιος ήταν ο πατέρας
Αυτός είναι ο Νάιεφ Φιράς Σαμάρο, 26 ετών, από τη Ναμπλούς. Ο Νάιεφ είχε συνοδεύσει τη σύζυγό του στο Νοσοκομείο Ραφιντίγια το πρωί για να γεννήσει τον γιο τους. Όταν οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη, πραγματοποιώντας επιδρομές σε καταστήματα στο Αλ-Εΐν, πυροβόλησαν τον Νάιεφ στο κεφάλι με αληθινά πυρά, ενώ βρισκόταν σε ένα κοντινό σούπερ μάρκετ.
Η σορός του μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο όπου η σύζυγός του βρισκόταν ακόμη σε τοκετό, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. Ο νεογέννητος γιος του και η σορός του πατέρα έφτασαν στο Ραφίντια την ίδια μέρα.