Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Aποστέλλουν επείγουσα προειδοποίηση για πιθανές απειλές από πυραύλους

Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέστειλαν τη Δευτέρα επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα, προειδοποιώντας για πιθανές απειλές από πυραύλους και ζητώντας από τους κατοίκους να αναζητήσουν αμέσως ασφαλές καταφύγιο και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια ειδοποίηση που αποστέλλεται από τις αρχές τις τελευταίες εβδομάδες.

Λιγα λεπτά αργότερα, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έστειλαν δεύτερο μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα στο Ντουμπάι, στο οποίο αναφέρουν ότι η κατάσταση είναι πλέον ασφαλής και ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στις κανονικές τους δραστηριότητες.

Εμιράτα: «Drones έπληξαν το πετρελαιοφόρο μας στο Ορμούζ»

Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν ότι ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Adnoc επλήγη στο Στενό του Ορμούζ.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το οποίο σε ανακοίνωσή του τονίζει τα εξής:

«Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του ψηφίσματος 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο επιβεβαίωσε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και απέρριψε την στοχοποίηση εμπορικών πλοίων ή την παρεμπόδιση διεθνών θαλάσσιων οδών.

Η στοχοποίηση εμπορικής ναυσιπλοΐας και η χρήση του Στενού του Ορμούζ ως εργαλείου οικονομικού εκβιασμού ή πίεσης συνιστούν πράξεις πειρατείας από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και αποτελούν άμεση απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής, τους λαούς της και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια».

Τα ΗΑΕ καλούν το Ιράν να σταματήσει την επίθεση και να «διασφαλίσει την πλήρη δέσμευσή του για άμεση παύση όλων των εχθροπραξιών και το πλήρες και άνευ όρων άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ».

Ιράν και ΗΠΑ δίνουν αντικρουόμενες αναφορές για επίθεση σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο

Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες το διαψεύδουν – ιδού πώς εξελίχθηκαν οι αντικρουόμενες αφηγήσεις:

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ιράν εμπόδισε ένα αντιτορπιλικό του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού να εισέλθει στο Στενό του Ορμούζ.

Οι αναφορές περιλάμβαναν ισχυρισμό από τον ιρανικό στρατό ότι έπληξε ένα αμερικανικό πλοίο με δύο πυραύλους, κοντά στο Μπαντάρ-ε-Τζασκ, στις ιρανικές ακτές.

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, επικαλούμενο ανώνυμο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι δεν επιβεβαιώνεται πως αμερικανικό πλοίο επλήγη.

Λίγο αργότερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) εξέδωσε ανακοίνωση που επιβεβαίωνε τη διάψευση, αναφέροντας ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει πληγεί και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την επιχείρηση και «επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών».