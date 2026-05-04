Θεσσαλονίκη: Είπε πως είχε πρόβλημα με τη σύνταξή του ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί στην τράπεζα

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 67χρονος άνδρας που εισέβαλε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της πόλης και απείλησε το προσωπικό κρατώντας σφυρί.

Σύμφωνα με το thestival, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς το εργαλείο που είχε στην κατοχή του θεωρείται επικίνδυνο αντικείμενο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της τράπεζας δεν προχώρησαν σε μήνυση για τις απειλές, οπότε η σύλληψη βασίστηκε αποκλειστικά στο συγκεκριμένο αδίκημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί, όταν ο άνδρας μπήκε σε κατάστημα στην οδό Μητροπόλεως και, κρατώντας σφυρί, άρχισε να εκτοξεύει απειλές προς τους υπαλλήλους. Όπως αναφέρεται, φέρεται να διαμαρτυρόταν για πρόβλημα στην καταβολή της σύνταξής του, ζητώντας να του αποδοθεί ολόκληρο το ποσό.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες τον ακινητοποίησαν και τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.

