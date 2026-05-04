Γενέθλια για τα εννιάδυμα - Κλείνουν τα 5 και το Γκίνες εύχεται «Χρόνια Πολλά»

Τα εννέα παιδιά, που φιγουράρουν στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, ως η μοναδική γνωστή περίπτωση που επέζησαν της γέννησης, έχουν σήμερα 4 Μαΐου, γενέθλια και συμπληρώνουν τα 5 χρόνια τους.

«Χρόνια πολλά στους δίδυμους Σισέ, που γίνονται πέντε σήμερα! Στις 4 Μαΐου 2021, εννέα παιδιά γεννήθηκαν από τη Χαλίμα Σισέ (Μάλι) στην κλινική Ain Borja στο Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Αυτή είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση εννιάδυμων που επέζησαν της γέννησης», γράφει στην ευχετήρια ανάρτηση το Γκίνες συνοδεύοντάς την με τρυφερό βίντεο των παιδιών, (πέντε κορίτσια και τέσσερα αγόρια) όπως είναι σήμερα.

Happy birthday to the Cisse nonuplets, who turn five today! ?



On 4 May 2021, nine children were born to Halima Cisse (Mali) in the Ain Borja clinic in Casablanca, Morocco. This is the first known incidence of nonpulets surviving birth. pic.twitter.com/qIDwCyjoNE — Guinness World Records (@GWR) May 4, 2026

Η Χαλίμα Σισέ, μια 25χρονη γυναίκα από το Μάλι γέννησε τα παιδιά στο Μαρόκο, όπου μεταφέρθηκε για εξειδικευμένη φροντίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων, δύο από τα έμβρυα τότε, δεν είχαν εντοπιστεί.

Ζύγιζαν μεταξύ 500 γραμμαρίων και 1 κιλού όταν γεννήθηκαν και χρειάστηκε να μπουν σε θερμοκοιτίδες «για δύο έως τρεις μήνες».

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η Nadya Suleman με οκτώ μωρά στις ΗΠΑ το 2009 με εξωσωματική γονιμοποίηση.