Θεσσαλονίκη: Έκτακτες συσκέψεις για πιθανές αλλαγές στις πτήσεις από και προς το «Μακεδονία»

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για την πιθανή μείωση των πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

  • Προγραμματίστηκε διαδικτυακή συνάντηση με τη Ryanair για την επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις προθέσεις της εταιρείας.
  • Ζητήθηκαν διευκρινίσεις από τη Fraport και την υπουργό Τουρισμού για τυχόν αλλαγές στους όρους συνεργασίας ή στις προθέσεις της Ryanair.
  • Μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων για τον κοινό συντονισμό των επόμενων κινήσεων.
  • Βασική προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των συμφερόντων της Θεσσαλονίκης.
Σε έκτακτη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, με τη συμμετοχή της αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυς Χατζηβασιλείου, εκπροσώπων της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών στελεχών, τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα πιθανής μείωσης των αεροπορικών δρομολογίων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό για τη διαχείριση της κατάστασης. Κατόπιν αιτήματος του δημάρχου, προγραμματίστηκε για αύριο το απόγευμα διαδικτυακή συνάντηση με στελέχη της Ryanair, ώστε να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα δεδομένα.

Όπως συμφωνήθηκε, μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων της πόλης, με στόχο την αξιολόγηση των στοιχείων και τον κοινό συντονισμό των επόμενων κινήσεων, με βασική προτεραιότητα τα συμφέροντα της Θεσσαλονίκης.

