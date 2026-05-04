Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Νίκαια

Η Κωνσταντίνα έχει ύψος 1,58 μ., βάρος 45 κιλά, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια

  • Στις 03/05/2026 εξαφανίστηκε από τη Νίκαια η 15χρονη Κωνσταντίνα Χ.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 04/05/2026 και δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας.
  • Υπάρχει πιθανός κίνδυνος για τη ζωή της, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
  • Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε άσπρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε λευκή τσάντα ώμου.
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονης από την περιοχή της Νίκαιας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή της και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 03/05/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νίκαιας η Κωνσταντίνα Χ., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 04/05/2026 για την εξαφάνισή της και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς πιθανά συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».

«Η Κωνστανίνα Χ. έχει ύψος 1,58 μ., είναι 45 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε λευκή τσάντα ώμου», καταλήγει η ανακοίνωση.

