Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με μοναδικό απόντα τον Σλούκα, ενόψει του Game 3

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το Game 3 των playoffs απέναντι στη Βαλένθια (21:15), με στόχο να «καθαρίσει» τη σειρά στο Telekom Center Athens και να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προπονούνται κανονικά, με μοναδικό απόντα τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας λόγω τραυματισμού.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στον έμπειρο γκαρντ, αλλά έχει στη διάθεσή του όλους τους υπόλοιπους παίκτες, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την ισπανική ομάδα.