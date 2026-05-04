Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με μοναδικό απόντα τον Σλούκα, ενόψει του Game 3
Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία για το Game 3 των Euroleague playoffs απέναντι στη Βαλένθια, με μοναδικό απόντα τον Κώστα Σλούκα
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το Game 3 των playoffs απέναντι στη Βαλένθια (21:15), με στόχο να «καθαρίσει» τη σειρά στο Telekom Center Athens και να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.
Οι «πράσινοι» προπονούνται κανονικά, με μοναδικό απόντα τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας λόγω τραυματισμού.
Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στον έμπειρο γκαρντ, αλλά έχει στη διάθεσή του όλους τους υπόλοιπους παίκτες, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την ισπανική ομάδα.
