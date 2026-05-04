ΗΣΑΠ: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο

Ανησυχία έχει προκαλέσει νέο περιστατικό στο δίκτυο του μετρό, στη Γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ), όπου συρμός βρέθηκε να υπερβαίνει την αποβάθρα στον σταθμό Άγιος Νικόλαος.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, το συμβάν σημειώθηκε στις 09:10 το πρωί, όταν ο συρμός πέρασε για λίγα μέτρα το σημείο στάσης. Για λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες δεν αποβιβάστηκαν στον συγκεκριμένο σταθμό, αλλά στον επόμενο, όπου και ο συρμός αποσύρθηκε προκειμένου να υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο.



Η εταιρεία επισημαίνει ότι παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, χωρίς να τίθεται θέμα ασφάλειας για τη λειτουργία των συρμών ή τη μετακίνηση των επιβατών, επιχειρώντας να καθησυχάσει το επιβατικό κοινό.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Συρμός στη Γραμμη 1 στις 09:10 το πρωί έκανε υπέρβαση αποβάθρας για λίγα μέτρα στον σταθμό Άγιο Νικόλαο και όπως προβλέπουν οι διαδικασίες λειτουργίας, δεν αποβίβασε τους επιβάτες στον συγκεκριμένο σταθμό, αλλά στον επόμενο, όπου και αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για τεχνικό έλεγχο.

Περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα ασφάλειας για την κυκλοφορία των συρμών και τη μετακίνηση των επιβατών.