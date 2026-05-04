Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

Η επιχείρηση, γνωστή ως Operation Neptune Spear, σφράγισε την προσπάθεια των αμερικανικών δυνάμεων να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν τον Bin Laden

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Robert O'Neill ισχυρίζεται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον Osama bin Laden στην επιχείρηση Operation Neptune Spear το 2011.
  • Η ομάδα ενημερώθηκε για την αποστολή μόλις τρεις εβδομάδες πριν και σχεδίασε προσεκτικά μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
  • Ο O'Neill εξέφρασε το παράπονο ότι ο Bin Laden θάφτηκε στη θάλασσα αντί να εκτελεστεί δημόσια ως ένδειξη αμερικανικής δικαιοσύνης.
  • Υπάρχει διαμάχη μεταξύ δύο πρώην Navy SEAL για το ποιος πυροβόλησε τον Bin Laden, με κριτική για παραβίαση της στρατιωτικής «σιωπής».
  • Η επιχείρηση παραμένει σημαντικό γεγονός στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και προκαλεί συζητήσεις για το ηθικό και στρατιωτικό κόστος τέτοιων αποστολών.
Ο πρώην Navy SEAL που ισχυρίζεται ότι πυροβόλησε τον Osama Βin Laden αποκαλύπτει το μοναδικό του παράπονο σχετικά με την επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του τρομοκράτη ηγέτη.

Πέρασαν 15 χρόνια από εκείνη τη ημέρα, στις 1 Μαΐου 2011, όταν ο Robert O'Neill εισέβαλε σε ένα απομονωμένο συγκρότημα στο Πακιστάν και ήρθε αντιμέτωπος με τον επικεφαλής της αλ-Κάιντα.

Η επιχείρηση, γνωστή ως Operation Neptune Spear, σφράγισε την προσπάθεια των αμερικανικών δυνάμεων να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν τον Bin Laden, που τους είχε διαφύγει για σχεδόν μια δεκαετία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους το 2001.

22.jpg

Ο O'Neill περιγράφει πως η ομάδα του ενημερώθηκε για την αποστολή μόλις τρεις εβδομάδες πριν από την εκτέλεσή της, χωρίς αρχικά να αντιλαμβάνονται το μέγεθος της σημασίας της.

«Μας είπαν να πάμε σπίτι να δούμε τα παιδιά μας και να επιστρέψουμε για ενημέρωση, όπου παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος και οι υπουργοί Άμυνας και Ναυτικού», θυμάται ο πρώην SEAL. Η ομάδα σχεδίασε προσεκτικά την επιχείρηση, προβλέποντας κάθε πιθανό σενάριο, γνωρίζοντας πως επρόκειτο για αποστολή χωρίς επιστροφή.

Η στιγμή της αναγνώρισης και η εκτέλεση

Μέσα σε μόλις εννέα λεπτά, ο O'Neill και οι συνάδελφοί του εισέβαλαν στο καταφύγιο του Bin Laden. Ο πρώην στρατιώτης αναγνώρισε αμέσως τον τρομοκράτη ηγέτη, περιγράφοντας την εικόνα του και την απειλή που αντιπροσώπευε.

«Τον πυροβόλησα δύο φορές στο κεφάλι και ξανά με το όπλο μου», λέει, προσθέτοντας πως τον βρήκε πεσμένο στο πόδι του κρεβατιού του.

Παρά την επιτυχία της αποστολής, ο O'Neill αποκαλύπτει πως το πιο δύσκολο ήταν να αποχαιρετήσει τα παιδιά του, γνωρίζοντας τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε.

Επιπλέον, εξομολογείται το μοναδικό του παράπονο: ενώ η σορός του Bin Laden πετάχτηκε στη θάλασσα για να αποφευχθεί η δημιουργία τάφου-μνημείου, εκείνος θα προτιμούσε να τον είχε δει απαγχονισμένο στη Νέα Υόρκη, ως ένδειξη αμερικανικής δικαιοσύνης.

Η διαμάχη για το ποιος πυροβόλησε τον Bin Laden

Παρά την επιμονή του O'Neill ότι εκείνος ήταν αυτός που πυροβόλησε τον Bin Laden, ένας άλλος πρώην Navy SEAL έχει επίσης αναλάβει την ευθύνη για τον θάνατο του τρομοκράτη. Και οι δύο έχουν δεχτεί κριτική από το στρατιωτικό περιβάλλον των ΗΠΑ για παραβίαση της άγραφης «σιωπής» που τηρείται σε τέτοιες αποστολές.

Η επιχείρηση Neptune Spear παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία, συμβολίζοντας τη μάχη κατά της τρομοκρατίας μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Παρά τις αντιπαραθέσεις, η επιτυχία της αποστολής άλλαξε τονρου των παγκόσμιων εξελίξεων και συνεχίζει να εμπνέει συζητήσεις για το ηθικό και στρατιωτικό κόστος τέτοιων επιχειρήσεων.

