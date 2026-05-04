Στην Ελλάδα η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι συναντήσεις με Σακελλαρίδη - Δούκα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Με τον Γραμματέα της ΝΕΑΡ Γαβριήλ Σακελλαρίδη και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα συναντήθηκε μεταξύ άλλων η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Στη συνάντηση με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η οποία έγινε την Κυριακή στα γραφεία της ΝΕΑΡ στη Βουλή συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Πέτη Πέρκα και η βουλεύτρια Σία Αναγνωστοπούλου.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα, οι σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το κράτος του Ισραήλ, καθώς και η ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και λογοδοσίας για την κυβέρνηση του Ισραήλ για τα εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Αλμπανέζε - ΝΕΑΡ



Η αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς εξέφρασε τη σταθερή αλληλεγγύη της στον παλαιστινιακό λαό και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει σαφής πολιτική και θεσμική πίεση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για τον τερματισμό της κατοχής και την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου. Επίσης, καταδίκασε την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα οφείλει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της, ώστε να μη νομιμοποιηθεί η γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Η κ. Αλμπανέζε ανέδειξε τη βαρύτητα των εγκλημάτων που διαπράττονται εις βάρος του παλαιστινιακού λαού και την ανάγκη να σταματήσει η διεθνής ανοχή απέναντι στη γενοκτονία στη Γάζα. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, αλλά οφείλει να αποτελεί υποχρέωση όλων των κρατών. Τόνισε, επίσης τη σημασία της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη αποτελεί καθρέφτη της ανθρωπότητας σήμερα.

Σε δήλωσή του, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανέφερε:

«Ήταν μεγάλη μας τιμή να συναντήσουμε την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Francesca Albanese. Η κ. Albanese είναι ένα πρόσωπο που, μέσα από την προσήλωσή της στα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, έχει δείξει σε όλο τον κόσμο τι σημαίνει να αγωνίζεσαι πραγματικά για πανανθρώπινες και οικουμενικές αξίες.

Σήμερα αποτελεί στόχο της οργής τόσο του Τραμπ όσο και του Νετανιάχου, γεγονός που έχει οδηγήσει ακόμη και σε προσωπικές κυρώσεις εις βάρος της.

Από τη δική μας πλευρά, ως Νέα Αριστερά, τονίσαμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη και για να σταματήσει αυτή η γενοκτονία που διεξάγει το κράτος του Ισραήλ.

Υπογραμμίσαμε, ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει, έστω και τώρα, να σταματήσει να αποτελεί τον πιο πρόθυμο σύμμαχο του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου και πρέπει να σταματήσει τη συνεργασία με το Ισραήλ.

Αυτή τη στιγμή ζητάμε την άμεση απελευθέρωση των δύο απαχθέντων ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, οι οποίοι κρατούνται σε πολεμικό πλοίο και μεταφέρονται προς το Ισραήλ.

Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε εντός της ελληνικής ζώνης έρευνας και διάσωσης, αλλιώς θα είναι υπόλογη για κατάφωρη παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας.

Από τη δική μας πλευρά, θα δώσουμε κάθε αγώνα, σε κάθε επίπεδο, ώστε να επικρατήσει δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη και να σταματήσει η γενοκτονία του μαρτυρικού παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Αλμπανέζε - Σακελλαρίδης

Δούκας: Η Αθήνα στέκεται ξεκάθαρα υπέρ της ειρήνης και της λογοδοσίας

Νωρίτερα, την κ. Αλμπανέζε είχε συναντήσει στο δημαρχιακό μέγαρο της Αθήνας ο Χάρης Δούκας, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε μετά το πέρας της συνάντησης:

«Η ατιμωρησία δεν θα διαρκέσει για πάντα»
Σήμερα είχα την τιμή να συναντήσω τη Francesca Albanese, Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, μια από τις πιο θαρραλέες φωνές υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου.
Σε μια εποχή βαθιάς κρίσης για το διεθνές σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ίδια επιμένει να μιλά για ευθύνη, λογοδοσία και δικαιοσύνη. Παρά τις πιέσεις, τις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις που έχει δεχθεί, συνεχίζει αταλάντευτα να αναδεικνύει την πραγματικότητα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.
Η πρόσφατη έκθεσή της φωτίζει κάτι που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί: Το πώς πολυεθνικές εταιρείες πλουτίζουν με την κατοχή και το πώς ο πόλεμος μετατρέπεται για ορισμένους σε κερδοφόρα «ευκαιρία».
Η Αθήνα στέκεται ξεκάθαρα υπέρ της ειρήνης και της λογοδοσίας.

Δούκας - Αλμπανέζε

Το Σάββατο η κ. Αλμπανέζε συμμετείχε σε συζήτηση στο κέντρο της Αθήνας με τον Γραμματέα του ΜεΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη, ενώ σήμερα Δευτέρα στις 18:30, πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο την οποία θα προλογήσει ο καθ. Πολιτειολογίας Δημήτρης Χριστόπουλος.

