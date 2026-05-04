Συναγερμός στο Κρεμλίνο για ενδεχόμενη δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, στο κέντρο, εισέρχεται στην Αίθουσα Αλεξάνδρου του Μεγάλου Παλατιού του Κρεμλίνου για μια τελετή αποδοχής των διαπιστευτηρίων των νεοαφιχθέντων πρεσβευτών στη Μόσχα, Ρωσία, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Snapshot Το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από δοφονίες κορυφαίων στρατιτικών και φόβους για πραξικόπημα.

Ο Πούτιν αποφεύγει τις συνήθεις κατοικίες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλο χρόνο σε ασφαλή καταφύγια, ενώ περιορίζονται οι μετακινήσεις και η χρήση τεχνολογίας κοντά του.

Η έκθεση αναφέρει αυξημένες ανησυχίες για πραξικόπημα, με τον πρώην υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού να συνδέεται με ενδεχόμενο κίνδυνο λόγω της επιρροής του στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση.

Εσωτερικές διαμάχες και αντιπαραθέσεις μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων ασφαλείας οδήγησαν σε αναθεώρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και επέκταση της προστασίας σε περισσότερους ανώτερους διοικητές.

Η αύξηση των μέτρων ασφαλείας και η απομόνωση του Πούτιν αντανακλούν την αυξανόμενη ανησυχία της ρωσικής ηγεσίας για την αστάθεια εν μέσω πολέμου και οικονομικών δυσκολιών. Snapshot powered by AI

Το Κρεμλίνο έχει αυξήσει την ασφάλεια γύρω από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν , εγκαθιστώντας ακόμη και συστήματα παρακολούθησης στα σπίτια στενών συνεργατών του, στο πλαίσιο μίας σειράς νέων μέτρων που λαμβάνονται μετά από δολοφονίες κορυφαίων Ρώσων στρατιωτικών και φόβους για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που περιήλθε στην κατοχή του CNN.

Οι μάγειρες, οι σωματοφύλακες και οι φωτογράφοι που συνεργάζονται με τον Ρώσο πρόεδρο απαγορεύεται επίσης να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αναφέρει η έκθεση. Επιπλέον οι επισκέπτες του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου πρέπει να ελέγχονται δύο φορές και όσοι εργάζονται κοντά του μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ορισμένα από τα μέτρα τέθηκαν σε εφαρμογή πρόσφατα μετά τη δολοφονία ενός κορυφαίου στρατηγού τον Δεκέμβριο, η οποία πυροδότησε διαμάχη στις κορυφαίες βαθμίδες του ρωσικού κατεστημένου ασφαλείας. Υποδηλώνουν αυξανόμενη ανησυχία στους κόλπους του Κρεμλίνου, την ώρ που αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οικονομικά δεινά, έντονο διχασμό αλλά και ήττες στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Σε καταφύγια ο Πούτιν

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ρώσοι αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν μειώσει δραστικά τις τοποθεσίες που επισκέπτεται τακτικά ο Πούτιν, αναφέρει η έκθεση. Ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στις συνήθεις κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι, την απομονωμένη θερινή κατοικία του προέδρου που βρίσκεται ανάμεσα στην Αγία Πετρούπολη και την πρωτεύουσα. Επιπλέον ο πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση φέτος μέχρι στιγμής, αναφέρει η έκθεση, παρά τα τακτικά ταξίδια του το 2025. Για να παρακάμψει αυτούς τους περιορισμούς, το Κρεμλίνο δημοσιοποιεί συχνά φωτογραφίες του, προσθέτει η έκθεση.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν περνάει εβδομάδες κάθε φορά σε αναβαθμισμένα καταφύγια, συχνά στο Κρασνοντάρ, μια παράκτια περιοχή που βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, λίγες ώρες μακριά από τη Μόσχα, αναφέρει η έκθεση. Ο φάκελος, που δόθηκε στη δημοσιότητα στο CNN και σε άλλα μέσα ενημέρωσης από μια πηγή κοντά σε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, βλέπει το φως σε μια εποχή κρίσης γύρω από το Κρεμλίνο, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου του.

Οι ρωσικές απώλειες, που εκτιμώνται από τα δυτικά έθνη σε περίπου 30.000 νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα, σε συνδυασμό με περιορισμένα εδαφικά κέρδη στην πρώτη γραμμή και επανειλημμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία βαθιά μέσα στη Ρωσία, έχουν οδηγήσει το τίμημα της σύγκρουσης σε ένα επίπεδο που πολλοί θεωρούν μη βιώσιμο.

Το οικονομικό κόστος του πολέμου είναι πλέον χειροπιαστό - με τις διακοπές δεδομένων κινητής τηλεφωνίας να πλήττουν τακτικά τις μεγάλες πόλεις, εξοργίζοντας ακόμη και την φιλοπούτινη αστική τάξη - εντείνοντας την αίσθηση ότι ο πόλεμος αρχίζει να πλήττει την αστική ελίτ, η οποία μέχρι τώρα ήταν ως επί το πλείστον απομονωμένη από τις επιπτώσεις της εισβολής.

Η έκθεση παρέχει σπάνιες λεπτομέρειες σχετικά με τις ανησυχίες της Μόσχας για την επιδείνωση της εσωτερικής ασφάλειας. Περιγράφει επίσης ενδεχομένως ενοχλητικές λεπτομέρειες ενός ρήγματος στη ρωσική διοίκηση ασφαλείας και στρατού σχετικά με το ποιος ήταν υπεύθυνος για την προστασία των ανώτερων στελεχών - κάτι που, όπως αναφέρει, οδήγησε στην αναθεώρηση των πρωτοκόλλων του Πούτιν και στην επέκταση ενός υψηλότερου επιπέδου προσωπικής ασφάλειας σε 10 ακόμη ανώτερους διοικητές.

«Κίνδυνος πραξικοπήματος»

Η έκθεση αναφέρει ότι, από τις αρχές Μαρτίου 2026, «το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος με στόχο τον Ρώσο πρόεδρο. Είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όσον αφορά στη χρήση drones για πιθανή απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ».

Αλλά το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα αφορά τον πρώην έμπιστο του Πούτιν, Σεργκέι Σοϊγκού. Ο πρώην υπουργός Άμυνας που έχει τεθεί στο περιθώριο και υπηρετεί επί του παρόντος ως γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς διατηρεί σημαντική επιρροή εντός της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης», αναφέρει η έκθεση.

Προσθέτει ότι η συλλήψη του πρώην αναπληρωτή και στενού συνεργάτη του Σοϊγκού, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου θεωρείται «παραβίαση των σιωπηρών συμφωνιών προστασίας μεταξύ των ελίτ, αποδυναμώνοντας τον Σοϊγκού και αυξάνοντας την πιθανότητα ο ίδιος να γίνει στόχος δικαστικής έρευνας». Η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της τον Μάρτιο ότι ο Τσαλίκοφ συνελήφθη με κατηγορίες που σχετίζονται με υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία. Οι αναφορές για διαφθορά στην στρατιωτική ελίτ είναι συχνές, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί από τότε που ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία.

O Πούτιν με τον Σοϊγκού

Η έκθεση δεν παρέχει στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς εναντίον του Σοϊγκού, ο οποίος στο παρελθόν θεωρούνταν πολύ στενός συνεργάτης του Πούτιν, και μια προσπάθεια εκδίωξης του Ρώσου προέδρου θα σηματοδοτούσε μια έντονη ανατροπή στην πίστη του. Δεδομένου ότι η δημοσιοποίησή της μπορεί να στοχεύει στην αποσταθεροποίηση του Κρεμλίνου, είναι αξιοσημείωτο ότι η ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών θα προειδοποιούσε ταυτόχρονα ουσιαστικά το Κρεμλίνο για ένα πιθανό πραξικόπημα.

Ο Πούτιν επέζησε από προηγούμενη απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούνιο του 2023, όταν ο μισθοφόρος αρχηγός Γεβγκένι Πριγκοζίν ηγήθηκε μιας αποτυχημένης πορείας προς τη Μόσχα. Οι εσωτερικές διαμάχες στην ελίτ της Μόσχας συχνά αποτελούν αντικείμενο έντονων εικασιών, αλλά σπάνια αποκαλύπτονται. Και καθώς η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο μειώνεται, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν σημαντικό κίνητρο να υπονοούν αυξανόμενες συγκρούσεις και παράνοια στο Κρεμλίνο. Η φύση αυτών των πληροφοριών ωστόσο καθιστά δύσκολη την επαλήθευση ορισμένων λεπτομερειών.

Ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Πούτιν που περιγράφονται λεπτομερώς έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν ή θεωρούνταν ευρέως ότι ισχύουν, όπως οι εντατικές σωματικές έρευνες, η αποφυγή των smartphones από το Κρεμλίνο και ο περιορισμός των κινήσεων του προέδρου. Ο Πούτιν εξακολουθεί να εμφανίζεται τακτικά δημόσια, καθώς αυτή την εβδομάδα συναντήθηκε με τον ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

AP

Ο Πούτιν άρχισε να αυτοαπομονώνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν καθόταν στην άκρη ενός μεγάλου τραπεζιού μακριά από τους υψηλού προφίλ καλεσμένους του, μέχρι που διέταξε την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Δημοσιεύματα υποδηλώνουν ότι χρησιμοποιεί την ίδια διάταξη γραφείου σε πολλές τοποθεσίες από όπου απευθύνεται στο υπουργικό του συμβούλιο μέσω βιντεοκλήσης.

Οι λεπτομέρειες των νέων μέτρων ασφαλείας έρχονται λίγες ημέρες αφότου η Μόσχα ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στην παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία για τον εορτασμό της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Η φετινή εκδήλωση - η πέμπτη από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία - θα πραγματοποιηθεί χωρίς βαρύ οπλισμό, όπως τεθωρακισμένα και πυραύλους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπέδειξε ότι η απειλή και η πρόσφατη επιτυχία των ουκρανικών επιθέσεων μεγαλύτερης εμβέλειας είναι ένας από τους λόγους. «Ενόψει αυτής της τρομοκρατικής απειλής», είπε, «φυσικά, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου». Οι προηγούμενες παρελάσεις αποτελούσαν επίδειξη της στρατιωτικής ισχύος του Κρεμλίνου, ωστόσο έχουν μειωθεί από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, επικαλούμενες επιχειρησιακές ανησυχίες και ανησυχίες ασφαλείας.

Διχασμός στο Κρεμλίνο

Η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνει ότι μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων σε μια συνάντηση του Κρεμλίνου στο τέλος του περασμένου έτους με τον Πούτιν πυροδότησε εν μέρει τα νέα μέτρα. Μετά τη δολοφονία του Αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα στις 22 Δεκεμβρίου του 2025, πιθανώς από Ουκρανούς πράκτορες, ο Πούτιν κάλεσε βασικά στελέχη ασφαλείας τρεις ημέρες αργότερα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, επέκρινε τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, για την αδυναμία του να προστατεύσει τους αξιωματικούς του, οι οποίοι με τη σειρά τους παραπονέθηκαν για έλλειψη πόρων και προσωπικού για να κάνουν τη δουλειά τους, αναφέρει η έκθεση. «Δίνοντας έμφαση στον φόβο και την αποθάρρυνση που έχει προκαλέσει αυτό στο (στρατιωτικό) προσωπικό, ο Βαλέρι Γκερασίμοφ επέκρινε έντονα τους ομολόγους του στις ειδικές υπηρεσίες για την έλλειψη διορατικότητας», αναφέρει.

Η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών αναφέρει επίσης: «Στο τέλος αυτής της τεταμένης συνάντησης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε ηρεμία, προτείνοντας μια εναλλακτική μορφή εργασίας και δίνοντας εντολή στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν συγκεκριμένες λύσεις στο ζήτημα εντός μίας εβδομάδας». Αυτή η γρήγορη λύση περιελάμβανε την επέκταση της εμβέλειας της δικής του Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO) - η οποία εκείνη την εποχή προστάτευε μόνο τον Γκερασίμοφ στη στρατιωτική διοίκηση - για να παρέχει ασφάλεια σε 10 ακόμη ανώτερους διοικητές.

Η έκθεση ισχυρίζεται ότι η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας του Πούτιν ήρθε μετά από αυτή τη διεύρυνση της αρμοδιότητας της FSO. Είναι σπάνιο για τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών να διαρρεύσουν λεπτομερείς αναφορές εμπιστευτικών διαβουλεύσεων εχθρικών φορέων, πιθανώς από ανθρώπινες ή ηλεκτρονικές πηγές, οι οποίες και οι δύο κινδυνεύουν να τεθούν σε κίνδυνο εάν αποκαλυφθούν. Ωστόσο, η δημοσιοποίησή τους μπορεί να αντικατοπτρίζει μια προσπάθεια Ευρωπαίων αξιωματούχων να εκμεταλλευτούν μια ελπίδα που οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ήταν από καιρό η μόνη τους στρατηγική για να νικήσουν τη Ρωσία στην Ουκρανία - να περιμένουν την εσωτερική της κατάρρευση.

Διαβάστε επίσης