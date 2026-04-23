Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Αρκτική

Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα στην Αρκτική, δήλωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, στο οποίο προήδρευσε.

Ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι η Βόρεια Θαλάσσια Οδός, ένα θαλάσσιο πέρασμα μέσω της Αρκτικής, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία εν μέσω παγκόσμιων αναταράξεων, συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Η συνεδρίαση είχε αντικείμενο την ανάπτυξη της Αρκτικής ζώνης και του Δια-αρκτικού Διαδρόμου Μεταφορών.

«Πρέπει να αναπτύξουμε έναν μηχανισμό για την αδιάλειπτη λειτουργία ζωτικών υπηρεσιών. Σήμερα, όπως γνωρίζουμε, ακόμη και οι χρήστες κινητών τηλεφώνων μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις έκτακτης ανάγκης ακόμη και αν οι λογαριασμοί τους είναι άδειοι. Οι υπηρεσίες κινητού διαδικτύου πρέπει να οργανωθούν με παρόμοιο τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι η λειτουργία της πύλης Gosuslugi, των συστημάτων πληρωμών και των υπηρεσιών ιατρικών ραντεβού πρέπει να διασφαλίζεται ακόμη και σε περιόδους γενικών βασικών περιορισμών», επισήμανε.

