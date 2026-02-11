Ευρωπαϊκή άμυνα: «Βλέπουμε πρόοδο», λέει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ - Απειλές Μόσχας για τον «Arctic Sentry»

Την υποστήριξή του σε κάθε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να επιταχύνει το τέλος του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διπλωματικών επαφών με τη Μόσχα, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, στις Βρυξέλλες, ενόψει της συνάντησης των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, σημείωσε το ρόλο του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως «υπάρχει για να προστατεύει την Ευρώπη και τον Καναδά, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες», και εξήρε την καίρια παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου, πιστώνοντάς του την άρση του αδιεξόδου.

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με την επανέναρξη του διαλόγου με τη Μόσχα, σημείωσε ότι δεν σκοπεύει να επιβάλει τις συμβουλές του στους συμμάχους, αλλά τόνισε την προθυμία του ΝΑΤΟ να υποστηρίξει τις διπλωματικές προσπάθειες και τη διαφάνεια των ενεργειών των εταίρων.

«Νομίζω ότι, φυσικά, κάθε σύμμαχος είναι ανοιχτός και μπορεί να κάνει ό,τι κάνουν οι Γάλλοι. Και ξέρω ότι το συντονίζουν στενά με άλλους συμμάχους, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια σχετικά με το τι κάνουν. Και θα ενθάρρυνα κάθε πρωτοβουλία που βοηθά να τελειώσει αυτός ο τρομερός πόλεμος πιο γρήγορα».

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι ο συντονισμός των βημάτων μεταξύ των συμμάχων και των Ηνωμένων Πολιτειών διασφαλίζει τη διαφάνεια τέτοιων επαφών.

«Όλοι συμφωνούμε ότι η ηγεσία των ΗΠΑ εδώ είναι ζωτικής σημασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αυτός που έβγαλε την κατάσταση από το αδιέξοδο. Αλλά νομίζω ότι κάθε πρωτοβουλία που θα βοηθούσε να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και να γίνει πιο γρήγορα θα πρέπει να υποστηριχθεί».

Ολόκληρη η συνέντευξη του επικεφαλής του ΝΑΤΟ

Η νατοϊκή αποστολή «Arctic Sentry» στην Αρκτική -- Απειλές Μόσχας

Παράλληλα, το ΝΑΤΟ εγκαινιάζει την αποστολή «Arctic Sentry» (Αρκτικός Φρουρός) για να ενισχύσει την παρουσία του στην Αρκτική.

Ο Ανώτατος Διοικητής Grynkewich τόνισε ότι η συμμαχία θέλει να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στον Απώτατο Βορρά – επίσης ως απάντηση στις ρωσικές και κινεζικές δραστηριότητες.

Η αποστολή υπογραμμίζει τη δέσμευση της συμμαχίας να «διατηρήσει τη σταθερότητα σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημαντικά και ταυτόχρονα πιο δύσκολα περιβάλλοντα στον κόσμο», εξήγησε ο Ανώτατος Διοικητής.

Το ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι το Arctic Sentinel ενσωματώνει υπάρχουσες δραστηριότητες, όπως στρατιωτικές ασκήσεις υπό την ηγεσία της Νορβηγίας και της Δανίας, και ότι δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν θα περιλαμβάνει την αποστολή περισσότερων στρατιωτικών δυνατοτήτων στην περιοχή.

Η απόφαση για την έναρξη της αποστολής αποτελεί μέρος της απάντησης της συμμαχίας στην αυξημένη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την Αρκτική.

Σε επίσημες δηλώσεις, το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Ρούτε συμφώνησαν στην ανάγκη συλλογικής ανάληψης μεγαλύτερης ευθύνης για την περιφερειακή άμυνα.

Από την πλευρά της, την Τετάρτη, η Ρωσία απείλησε να υιοθετήσει στρατιωτικά αντίμετρα εάν η Δύση αυξήσει την ένοπλη παρουσία της στη Γροιλανδία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο το νησί να γίνει στρατηγικός θύλακας κατά της Μόσχας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση στρατιωτικοποίησης της Γροιλανδίας και δημιουργίας επιθετικών δυνατοτήτων που απευθύνονται στη Ρωσία, η χώρα του θα απαντήσει με τεχνικά και στρατιωτικά μέτρα.