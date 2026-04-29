Πούτιν σε Τραμπ: Έτοιμος να κηρύξω εκεχειρία στην Ουκρανία κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης

Πούτιν και Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία

Δημήτρης Μάνωλης

Πούτιν σε Τραμπ: Έτοιμος να κηρύξω εκεχειρία στην Ουκρανία κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης
FILE - U.S. President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin, Aug. 15, 2025, at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο βοηθός του προέδρου της Ρωσίας Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως είναι έτοιμος να κηρύξει εκεχειρία στον πόλεμο με την Ουκρανία, με αφορμή την Ημέρα της Νίκης, στις 8 Μαίου, κατά την οποία εορτάζεται η νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β' Παγκοσμιου Πολέμου.

«Ο Τραμπ υποστήριξε ενεργά αυτήν την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι η εορτή τιμά την κοινή μας νίκη επί του Ναζισμού στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για την ετοιμότητά του να κηρύξει εκεχειρία και κατά την περίοδο εορτασμού της Ημέρας της Νίκης. Ο Τραμπ υποστήριξε ενεργά την πρωτοβουλία αυτή, σημειώνοντας ότι η εορτή σηματοδοτεί την κοινή μας νίκη», δήλωσε ο Ουσάκοφ σε δημοσιογράφους μετά το πέρας της τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, η εκεχειρία ενδέχεται να ανακοινωθεί με αφορμή τον εορτασμό της νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο.

Ο Ουσακόφ δήλωσε, επίσης, ότι οι ηγέτες συμφώνησαν ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποκινούμενος από τους Ευρωπαίους, προσπαθεί να παρατείνει τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με έναν βοηθό του Ρώσου προέδρου, ο Τραμπ «αξιολόγησε θετικά την εκεχειρία του Πάσχα που ανακοίνωσε η Ρωσία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ