FT: Παραιτείται η πρέσβης των ΗΠΑ στο Κίεβο, λόγω διαφωνιών με Τραμπ σχετικά με το πόστο στην Κύπρο

Η υπηρεσιακή πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία θα αποχωρήσει από το Κίεβο τις επόμενες εβδομάδες, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενες αρμόδιες πηγές.

Η Τζούλι Ντέιβις, η οποία υπηρετεί ως υπηρεσιακή επιτετραμμένη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο από τον Μάιο, φέρεται να είναι απογοητευμένη με τη θέση της λόγω διαφωνιών με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την υποστήριξή του προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, η Ντέιβις έχει ήδη ενημερώσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πρόθεσή της να αποχωρήσει και σχεδιάζει να αποσυρθεί από τη διπλωματική υπηρεσία, ολοκληρώνοντας μια καριέρα τριών δεκαετιών.

Η αποχώρησή της ακολουθεί εκείνη της προκατόχου της, Bridget Brink, η οποία είχε παραιτηθεί για παρόμοιους λόγους, εκφράζοντας διαφωνίες με την πίεση που ασκούσε ο Λευκός Οίκος προς το Κίεβο.

Τριβές με την Ουάσιγκτον και αιφνιδιασμός

Η Ντέιβις, που παραμένει τυπικά διαπιστευμένη και ως πρέσβης στην Κύπρο, φέρεται να αιφνιδιάστηκε όταν πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης την πρόθεση του Τραμπ να προτείνει νέο πρέσβη για τη Λευκωσία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή της.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της στο Κίεβο.

Ιστορικό εντάσεων

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ουκρανία έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στη διατήρηση επικεφαλής τα τελευταία χρόνια. Το 2019, ο Τραμπ είχε ανακαλέσει την τότε πρέσβη Marie Yovanovitch, χαρακτηρίζοντάς την «αφερέγγυα», ενώ εκείνη κατέθεσε αργότερα στο Κογκρέσο κατά τη διαδικασία καθαίρεσής του.

Η προκάτοχος της Ντέιβις, Μπρίνκ, είχε επίσης εκφράσει αντίθεση στην πολιτική του Λευκού Οίκου, ιδίως ως προς την πίεση προς την Ουκρανία και τη στάση έναντι της Μόσχας.

Καθοριστικό σημείο φέρεται να αποτέλεσε και η έντονη αντιπαράθεση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy στον Λευκό Οίκο το 2025, μετά την οποία ανεστάλη προσωρινά η αμερικανική στρατιωτική και πληροφοριακή υποστήριξη προς το Κίεβο.

Διπλωματικό κενό και ανησυχίες

Κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει περιορίσει τον ρόλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναθέτοντας κρίσιμες αποστολές σε στενούς συνεργάτες, όπως ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Ωστόσο, οι προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου παραμένουν στάσιμες, ενώ ουκρανικές πηγές εκτιμούν ότι η Ρωσία σχεδιάζει συνέχιση των επιχειρήσεων με νέα επίθεση το καλοκαίρι.

Παράλληλα, δεκάδες αμερικανικές πρεσβείες ανά τον κόσμο παραμένουν χωρίς επικεφαλής που να έχει εγκριθεί από τη Γερουσία, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης στο Κίεβο.

Προειδοποιήσεις για τις συνέπειες

Αμερικανοί αξιωματούχοι και πρώην διπλωμάτες επισημαίνουν ότι η αποχώρηση έμπειρων στελεχών αποδυναμώνει τη διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας διπλωμάτης, όσοι εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζουν ενεργά την Ουκρανία «μπαίνουν στο στόχαστρο».

