Κοζάνη: Κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην Αμυγδαλιά

Snapshot Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης.

Όλα τα ζώα της μονάδας, περίπου 100 πρόβατα, θα θανατωθούν για την αποτροπή διασποράς της νόσου.

Η περιοχή παραμένει σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης και καραντίνας, με απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών.

Οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις και τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεών τους λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους και καλούν σε αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Snapshot powered by AI

Κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων εντοπίστηκε σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στην Αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κλινική εικόνα των ζώων είχε προκαλέσει από την πρώτη στιγμή έντονη ανησυχία στους κτηνιάτρους, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις για την παρουσία της νόσου.

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, η περιοχή παραμένει σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης, καθώς πρόκειται για το πρώτο θετικό κρούσμα που καταγράφεται εννέα μήνες μετά το τελευταίο περιστατικό που είχε εντοπιστεί στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Όπως προβλέπεται από το ισχύον πρωτόκολλο αντιμετώπισης της νόσου, το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου της μονάδας, περίπου 100 πρόβατα, θα οδηγηθεί σε θανάτωση προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά της ευλογιάς σε άλλες εκτροφές της περιοχής.

Παράλληλα, τίθενται σε πλήρη εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας, ενώ απαγορεύεται κάθε μετακίνηση κοπαδιών από και προς την ευρύτερη ζώνη επιτήρησης. Η Κτηνιατρική Υπηρεσία είχε ήδη εισηγηθεί αρνητικά σε αιτήματα μετακίνησης ζώων, λαμβάνοντας υπόψη την ύποπτη εικόνα που παρουσίαζε η συγκεκριμένη εκτροφή.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης παραμένει ήδη σε καθεστώς καραντίνας έως τα τέλη Αυγούστου, όπως είχε αποφασιστεί μετά τα προηγούμενα κρούσματα. Ωστόσο, η εμφάνιση της νέας εστίας αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω παράταση των περιοριστικών μέτρων, εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους και την επιδημιολογική διερεύνηση της υπόθεσης, καλώντας τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων στα ζώα τους.

Διαβάστε επίσης