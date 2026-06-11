Κύπρος: Το μοντέλο προσιτής κατοικίας χωρίς παραχώρηση δημόσιας γης

Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα στην Ευρώπη. Η συνεχής αύξηση των ενοικίων, η δυσκολία

πρόσβασης των νέων σε ιδιόκτητη ή ακόμη και προσιτή κατοικία, η μείωση της

αγοραστικής δύναμης και η σταδιακή εγκατάλειψη της περιφέρειας δημιουργούν

ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον για εκατομμύρια νοικοκυριά.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το πρόβλημα εμφανίζεται ακόμη πιο οξύ. Σύμφωνα

με τα στοιχεία της Eurostat, το 42,3% των πολιτών διαμένει σε νοικοκυριό που είτε

καθυστερεί είτε αδυνατεί να καλύψει εγκαίρως:

το ενοίκιο,

τη δόση στεγαστικού δανείου,

ή λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Το ποσοστό αυτό είναι υπερτετραπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται μόλις στο 9,3%. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δεύτερη πιο επιβαρυμένη χώρα, η Βουλγαρία, καταγράφει ποσοστό 18,8%, δηλαδή λιγότερο από το μισό της ελληνικής επίδοσης, ενώ η Κύπρος βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα, στο 14,3%.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν 7 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν με τους γονείς τους, εγκλωβισμένοι ουσιαστικά στο παιδικό τους δωμάτιο, αδυνατώντας να οικοδομήσουν μια αυτόνομη επαγγελματική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή.

Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον μόνο οικονομικό ζήτημα.

Συνδέεται άμεσα με:

το δημογραφικό,

τη δημιουργία οικογένειας,

αλλά και την ίδια την ποιότητα ζωής των νέων ανθρώπων.

Δεν είναι τυχαίο, επομένως, ότι το στεγαστικό βρέθηκε στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο. Η επιλογή της χώρας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κυπριακή κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει ένα διαφορετικό και περισσότερο στοχευμένο μοντέλο στεγαστικής πολιτικής, το οποίο επιχειρεί να συνδυάσει:

την αύξηση της προσφοράς κατοικιών,

τη δημιουργία προσιτής και κοινωνικής στέγης,

την αποκέντρωση,

αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η Κύπρος επιχειρεί να πετύχει τους στόχους αυτούς χωρίς να παραχωρεί δημόσια γη μέσω αντιπαροχής και χωρίς να επιβαρύνει μαζικά τον κρατικό προϋπολογισμό με νέες δημόσιες κατασκευές κατοικιών. Αντίθετα, αξιοποιεί την πολεοδομική υπεραξία, τα κίνητρα δόμησης και τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα προσιτής κατοικίας που εφαρμόζονται σήμερα στην Ευρώπη.

Ο πρώτος πυλώνας: «Bonus» δόμησης με αντάλλαγμα προσιτή κατοικία

Ο πρώτος βασικός πυλώνας της κυπριακής στεγαστικής πολιτικής αφορά τηναύξηση του οικιστικού αποθέματος μέσω ειδικών πολεοδομικών κινήτρων.

Το μοντέλο λειτουργεί ως ένα οργανωμένο «πολεοδομικό αντάλλαγμα» προς τον ιδιώτη developer ή ιδιοκτήτη γης.

Το κράτος παραχωρεί:

επιπλέον συντελεστή δόμησης,

αυξημένη εκμετάλλευση οικοπέδου,

φορολογικά κίνητρα,

ταχύτερες εγκρίσεις,

και πολεοδομικές διευκολύνσεις, με αντάλλαγμα μέρος της νέας ανάπτυξης να διατεθεί:

ως προσιτή κατοικία προς πώληση,

ή ως προσιτό ενοίκιο.

Το κράτος δεν δίνει γη - δίνει «αέρα δόμησης»

Η μεγάλη διαφορά του κυπριακού μοντέλου σε σχέση με την Ελλάδα. Το κράτος δεν παραχωρεί δημόσια ακίνητα μέσω αντιπαροχής. Δεν «μεταφέρει» δημόσια περιουσία στον ιδιώτη developer.

Αντίθετα:

ο ιδιώτης αξιοποιεί δική του γη,

επενδύει δικά του κεφάλαια,

αναλαμβάνει το κατασκευαστικό ρίσκο,

και το κράτος δίνει ως αντάλλαγμα πρόσθετο δικαίωμα δόμησης.

Ουσιαστικά: «δεν δίνει δημόσια γη - δίνει υπεραξία μέσω πολεοδομίας». Αυτό είναι

το κεντρικό στοιχείο που κάνει το μοντέλο εξαιρετικά ενδιαφέρον.

Πώς λειτουργεί πρακτικά

Αν ένα οικόπεδο δικαιούται: 1.000 τ.μ. δόμησης, το κράτος μπορεί να επιτρέψει:

+25% ή +45% επιπλέον δόμηση.

Έτσι: τα 1.000 τ.μ. μπορούν να γίνουν: 1.250 τ.μ. ή 1.450 τ.μ. Η υπεραξία αυτή έχει πολύ μεγάλη οικονομική σημασία για τον developer.

Σε αντάλλαγμα:

μέρος αυτής της επιπλέον δόμησης διατίθεται μέσω του ΚΟΑΓ (Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης) ως προσιτή κατοικία.

Παράδειγμα Εφαρμογής

Εάν ένας developer λάβει bonus δόμησης της τάξεως του +45%, τότε:

το 20% της επιπλέον δόμησης πρέπει να δοθεί ως προσιτή κατοικία,

ενώ το υπόλοιπο 25% μπορεί να το πουλήσει κανονικά στην αγορά.

Ουσιαστικά, το κράτος λέει: «Σου επιτρέπω να χτίσεις περισσότερο και να αυξήσεις την αξία της επένδυσής σου, αλλά μέρος αυτής της υπεραξίας πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία μέσω της προσιτής κατοικίας».



Η υπεραξία της αγοράς επιστρέφει στην κοινωνία.

Το μοντέλο αυτό δημιουργεί κοινωνική και προσιτή κατοικία χωρίς άμεση κρατική

χρηματοδότηση και χωρίς παραχώρηση δημόσιας περιουσίας.

Στην πράξη:

ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει την κατασκευή και το επενδυτικό ρίσκο,

το κράτος θέτει το θεσμικό και πολεοδομικό πλαίσιο,

και μέρος της υπεραξίας που παράγεται από την ανάπτυξη επιστρέφει οργανωμένα στην κοινωνία με τη μορφή προσιτής κατοικίας.

Με απλά λόγια: «η ίδια η αγορά συμβάλλει στην παραγωγή κοινωνικής κατοικίας

μέσα από την ανάπτυξη».

Τη συγκεκριμένη λογική έχουμε καταθέσει στον δημόσιο διάλογο ήδη από το 2019, επισημαίνοντας εγκαίρως ότι η έλλειψη ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής θα εξελισσόταν σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της χώρας.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εξαλείφει ουσιαστικά την ανάγκη δημιουργίας ή χαρακτηρισμού περιοχών ως «εργατικές» ή «κοινωνικές κατοικίες». Αντίθετα, επιτυγχάνει την κοινωνική μίξη και την παραγωγή προσιτής κατοικίας μέσα από την ίδια την ιδιωτική ανάπτυξη, αφού σε κάθε νέα

οικοδομή θα παραχωρείται ένα μικρό ποσοστό διαμερισμάτων στον αρμόδιο Οργανισμό για κοινωνική ή προσιτή στέγη.

Παράλληλα, τα έσοδα που μπορούν να προκύπτουν από την αξιοποίηση ή πώληση των επιπλέον τετραγωνικών μέτρων δύνανται να χρηματοδοτήσουν πρόσθετες κοινωνικές πολιτικές, όπως:

η ενίσχυση νέων ζευγαριών για τη συγκέντρωση του απαιτούμενου ιδίου κεφαλαίου που ζητούν τα τραπεζικά ιδρύματα για τη χορήγηση στεγαστικού

δανείου,

δανείου, προγράμματα ανακαίνισης κλειστών κατοικιών,

αλλά και δράσεις προσιτής μίσθωσης.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι το μοντέλο αυτό:

δεν επιβαρύνει άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό,

δεν απαιτεί μαζικές δημόσιες κατασκευές,

και μπορεί να λειτουργήσει ως ένα βιώσιμο και μακροπρόθεσμο εργαλείο παραγωγής προσιτής κατοικίας, αξιοποιώντας την ίδια την υπεραξία της

αγοράς ακινήτων προς όφελος της κοινωνίας

Οι τέσσερις τρόποι εφαρμογής

Το κυπριακό μοντέλο δίνει στον developer τέσσερις διαφορετικές επιλογές:

1. Προσιτές κατοικίες μέσα στο ίδιο project

Ο developer:

παίρνει bonus δόμησης,

αλλά μέρος των νέων κατοικιών πωλείται σε προσιτές τιμές μέσω του ΚΟΑΓ.

2. Προσιτές κατοικίες σε άλλο project

Ο developer έχει τη δυνατότητα:

να αξιοποιήσει το πολεοδομικό bonus συντελεστή δόμησης σε μία συγκεκριμένη ανάπτυξη,

ενώ οι κατοικίες κοινωνικής ή προσιτής στέγασης μπορούν να κατασκευαστούν σε διαφορετικό ακίνητο εντός της ίδιας επαρχίας.

Η ευελιξία αυτή διευκολύνει σημαντικά:

μεγάλες οικιστικές και πολυλειτουργικές αναπτύξεις (mixed-use projects),

οργανωμένες επενδύσεις γης,

αλλά και επενδυτικά σχήματα που διαθέτουν περισσότερα του ενός ακίνητα στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

3. Προσιτό ενοίκιο αντί πώλησης

Ο developer:

παίρνει έως +45% επιπλέον δόμηση,

αλλά το σύνολο της πρόσθετης δόμησης ενοικιάζεται με περίπου 30% χαμηλότερο ενοίκιο από την αγορά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα λαμβάνει:

φοροαπαλλαγές,

αυξημένες αποσβέσεις,

και μειωμένη φορολογία.

4. Χρηματικό αντιστάθμισμα

Αν δεν επιθυμεί να διαθέσει κατοικίες:

μπορεί να πληρώσει χρηματικό αντιστάθμισμα,

το οποίο καταλήγει στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ.

Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται: αποκλειστικά για νέα κοινωνική κατοικία.

Τα πρώτα αποτελέσματα του κυπριακού μοντέλου

Τον Απρίλιο του 2025 εγκρίθηκαν και ενεργοποιήθηκαν τα νέα ειδικά πολεοδομικά κίνητρα για την παραγωγή προσιτής στέγης μέσω αύξησης του συντελεστή δόμησης

κατά 25%-45%. Τα πρώτα στοιχεία εφαρμογής της νέας στεγαστικής πολιτικής στην

Κύπρο καταγράφουν ήδη ιδιαίτερα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και

σημαντική κινητοποίηση της αγοράς ανάπτυξης γης.

Μέχρι σήμερα:

έχουν υποβληθεί 46 αιτήσεις αξιοποίησης των πολεοδομικών κινήτρων,

οι οποίες αντιστοιχούν σε περισσότερες από 2.500 νέες οικιστικές μονάδες που αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη διετία,

ενώ περίπου 400 κατοικίες θα διατεθούν ως προσιτή κατοικία.

Παράλληλα, μέσω του μηχανισμού χρηματικού αντισταθμίσματος, έχουν ήδη συγκεντρωθεί περίπου €12,5 εκατ. στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), τα οποία θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για νέα προγράμματα κοινωνικής και προσιτής κατοικίας.

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης:

244 κατοικίες προς προσιτή πώληση,

καθώς και 192 κατοικίες προς προσιτό ενοίκιο, γεγονός που αποτυπώνει ότι το μοντέλο δεν παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά αρχίζει σταδιακά να παράγει πραγματικό νέο οικιστικό απόθεμα προσιτής

κατοικίας.

Κατοικία, δημογραφικό και περιφέρεια σε ένα μοντέλο

Ο δεύτερος πυλώνας: Στεγαστική πολιτική για το δημογραφικό και την αποκέντρωση

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας της κυπριακής στεγαστικής πολιτικής αφορά το

«Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών», ένα

πρόγραμμα που μετατρέπει ουσιαστικά τη στεγαστική πολιτική σε εργαλείο:

δημογραφικής ενίσχυσης,

περιφερειακής ανάπτυξης,

και αποκέντρωσης.

Η Κύπρος επιχειρεί μέσα από το συγκεκριμένο μοντέλο:

να κρατήσει νέους ανθρώπους στην περιφέρεια,

να επαναφέρει μόνιμο πληθυσμό σε χωριά και κοινότητες που σταδιακά ερημώνουν,

να αξιοποιήσει παλιές και εγκαταλελειμμένες κατοικίες,

αλλά και να δημιουργήσει νέες συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην ύπαιθρο.

Η φιλοσοφία του σχεδίου είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη: χωρίς μόνιμη κατοικία δεν

μπορεί να υπάρξει βιώσιμη περιφέρεια.

Επιδότηση έως και 50% για κατοικία στην περιφέρεια

Το πρόγραμμα παρέχει σημαντική οικονομική ενίσχυση για:

ανέγερση νέας κατοικίας,

αγορά κατοικίας,

ανακαίνιση παλιάς κατοικίας,

ή συνδυαστικά αγορά και ανακαίνιση ακινήτου για μόνιμη ιδιοκατοίκηση.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και: το 50% της συνολικής δαπάνης, ανάλογα

με:

την περιοχή,

την οικογενειακή κατάσταση,

την ηλικία,

αλλά και συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια.

Το σχέδιο εφαρμόζεται:

σε ορεινές περιοχές,

ακριτικές κοινότητες,

μικρά και απομακρυσμένα χωριά,

καθώς και μειονεκτικές περιοχές της κυπριακής υπαίθρου.

Με τον τρόπο αυτό, η στεγαστική πολιτική παύει να λειτουργεί αποκλειστικά ως

κοινωνικό μέτρο και μετατρέπεται σε μηχανισμό αναζωογόνησης ολόκληρων

περιοχών που αντιμετωπίζουν:

πληθυσμιακή συρρίκνωση,

γήρανση πληθυσμού,

και οικονομική υποβάθμιση.

Η στεγαστική πολιτική ως εθνική στρατηγική

Το κυπριακό παράδειγμα αναδεικνύει ξεκάθαρα ότι η στεγαστική πολιτική δεν αποτελεί μόνο ζήτημα αγοράς ακινήτων ή κοινωνικής παροχής.

Αποτελεί ταυτόχρονα:

πολιτική κοινωνικής συνοχής,

εργαλείο αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος,

αναπτυξιακή στρατηγική,

αλλά και μηχανισμό περιφερειακής ανασυγκρότησης.

Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μήνυμα για την Ελλάδα.

Διότι σήμερα η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει μόνο:

έλλειψη προσιτής κατοικίας,

υψηλά ενοίκια,

και στεγαστική πίεση.

Αντιμετωπίζει ταυτόχρονα:

έντονο δημογραφικό πρόβλημα,

εγκατάλειψη της περιφέρειας,

γήρανση μικρών πόλεων και χωριών,

αλλά και τεράστιο απόθεμα παλαιών ή κλειστών κατοικιών που παραμένουν αναξιοποίητες.

Η Κύπρος επιχειρεί να αντιμετωπίσει και τα τρία μαζί: κατοικία, δημογραφικό και

αποκέντρωση μέσα από μία ενιαία στεγαστική πολιτική.

Η στεγαστική κρίση αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Η αντιμετώπισή της δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά σε επιδοματικές παρεμβάσεις ή στη χορήγηση στεγαστικών δανείων, αλλά απαιτεί συνδυασμό πολιτικών που θα ενισχύουν ουσιαστικά την παραγωγή νέας κατοικίας, θα αυξάνουν το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και θα δημιουργούν μακροχρόνιες συνθήκες προσιτής στέγασης.

Η κυπριακή προσέγγιση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επιχειρεί να συνδέσει τη στεγαστική πολιτική με την ανάπτυξη, το δημογραφικό και την αποκέντρωση, αξιοποιώντας παράλληλα τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για την Ελλάδα, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς το στεγαστικό εξελίσσεται σε ζήτημα με έντονη κοινωνική, οικονομική και δημογραφική διάσταση. Ίσως, λοιπόν, έχει έρθει η στιγμή η χώρα να περάσει σταδιακά σε ένα πιο ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο μοντέλο εθνικής στεγαστικής πολιτικής, με έμφαση στην ουσιαστική ενίσχυση της προσφοράς κατοικίας.

Αξίζει, επίσης, να ανοίξει ουσιαστικά και στην Ελλάδα η συζήτηση για την εφαρμογή αντίστοιχων μοντέλων αξιοποίησης πρόσθετου συντελεστή δόμησης, κυρίως σε περιοχές όπου μπορεί να υπάρξει πολεοδομική ενίσχυση χωρίς ουσιαστικές

περιβαλλοντικές ή χωροταξικές επιπτώσεις.

Αξίζει να θυμηθούμε …

Η λογική αυτή δεν είναι άγνωστη στην ελληνική αγορά ακινήτων. Για δεκαετίες, ακόμη και σε ακριβές περιοχές του Νομού Αττικής, οι κατοικίες κατασκευάζονταν με σημαντικούς ημιυπαίθριους χώρους, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αντιστοιχούσαν ακόμη και στο 30%-40% της επιφάνειας της κύριας κατοικίας.

Έτσι, μία κατοικία 120 τ.μ. μπορούσε να συνοδεύεται από επιπλέον 35 ή και 45 τ.μ. ημιυπαίθριων χώρων, τους οποίους ο κατασκευαστής διέθετε κανονικά στην αγορά σε αξίες αντίστοιχες των κύριων δομήσιμων τετραγωνικών μέτρων.

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