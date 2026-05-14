Ακίνητα: Από το «παίρνω σπίτι με ένα μισθό» στο «χρειάζομαι ίδια κεφάλαια»

Η συζήτηση για την αγορά κατοικίας στην Ελλάδα επικεντρώνεται συνήθως στην αύξηση των τιμών των ακινήτων. Ωστόσο, η ουσιαστική μεταβολή της τελευταίας εικοσαετίας δεν αφορά μόνο το ύψος των τιμών, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ένας πολίτης μπορεί πλέον να αποκτήσει πρόσβαση στη στεγαστική πίστη.

Το 2007, η αγορά λειτουργούσε σε ένα περιβάλλον υψηλής τραπεζικής ρευστότητας και έντονης πιστωτικής επέκτασης. Οι τράπεζες χρηματοδοτούσαν ακόμη και έως το 100% της αξίας αγοράς ενός ακινήτου (σε πολλές περιπτώσεις καλύπτονταν ακόμη και τα έξοδα συμβολαιογράφου κ.λπ.), επιτρέποντας σε νέα ζευγάρια και εργαζόμενους με περιορισμένη αποταμίευση να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία χωρίς την ανάγκη σημαντικού αρχικού κεφαλαίου.

Σήμερα, το 2026, το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά. Η πρόσβαση σε στεγαστικό δανεισμό προϋποθέτει αυστηρή αξιολόγηση εισοδήματος, σταθερότητας εργασίας, τραπεζικής συμπεριφοράς, ύπαρξης ιδίων κεφαλαίων και συνολικής οικονομικής ανθεκτικότητας του υποψήφιου δανειολήπτη.

Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου. Σήμερα, συχνά το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι:

Η ανάγκη ύπαρξης σημαντικού κεφαλαίου αποταμίευσης/προκαταβολής,

το αυξημένο κόστος διαβίωσης,

και τη σημαντικά μειωμένη πραγματική αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών σε σχέση με το παρελθόν.

Με άλλα λόγια, η μετάβαση από το «παίρνω σπίτι ακόμη και χωρίς αποταμίευση» στο «χρειάζομαι ισχυρή οικονομική βάση για να χρηματοδοτηθώ» αποτυπώνει τη βαθύτερη αλλαγή της ελληνικής στεγαστικής πραγματικότητας.

Η στεγαστική κρίση του 2026 δεν είναι μόνο κρίση τιμών ακινήτων - είναι κρίση πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στην ίδια τη δυνατότητα εισόδου στην αγορά κατοικίας.

Το «ίδιο» σπίτι, η ίδια αξία - αλλά πολύ δυσκολότερη πρόσβαση

Η ουσία της σύγκρισης μεταξύ του 2007 και του 2026 δεν βρίσκεται μόνο στην ονομαστική αξία ενός ακινήτου, αλλά κυρίως στις συνολικές οικονομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε ένα νοικοκυριό να μπορέσει να αποκτήσει κατοικία.

Το 2007 αποτέλεσε μία από τις περιόδους υψηλότερων τιμών στην ελληνική αγορά ακινήτων πριν από τη μεγάλη οικονομική κρίση. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησε σημαντική μείωση των τιμών, η οποία σε αρκετές περιοχές ξεπέρασε ακόμη και το 45%-55%.

Ωστόσο, από το 2017 έως και σήμερα, η αγορά καταγράφει ισχυρή ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές της χώρας οι αξίες να έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2007 ή ακόμη και να τα έχουν ξεπεράσει.

Για τον λόγο αυτό, η ουσιαστική σύγκριση δεν αφορά απλώς τις τιμές των ακινήτων σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, αλλά το πόσο δύσκολο έχει γίνει σήμερα για ένα νοικοκυριό να αποκτήσει μία αντίστοιχη κατοικία με ίδια ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Αν, για παράδειγμα, θεωρήσουμε ότι ένα διαμέρισμα 10ετίας το 2007 είχε αξία 150.000€ και ένα αντίστοιχο διαμέρισμα 10ετίας το 2026 αποτιμάται επίσης στις 150.000€, η πραγματικότητα για τον αγοραστή παραμένει εντελώς διαφορετική.

Το 2007, η αγορά λειτουργούσε σε ένα περιβάλλον υψηλής τραπεζικής ρευστότητας και ευκολότερης πρόσβασης στη στεγαστική πίστη. Οι τράπεζες χρηματοδοτούσαν μεγάλο μέρος - ακόμη και το σύνολο σε ορισμένες περιπτώσεις της αξίας αγοράς, ενώ τα κριτήρια έγκρισης ήταν σαφώς πιο ευέλικτα.

Σήμερα, το 2026, ακόμη και για την αγορά ενός ακινήτου ίδιας αξίας, ο υποψήφιος αγοραστής χρειάζεται:

σημαντική ίδια συμμετοχή,

αποταμιευτικό κεφάλαιο για φόρους και έξοδα αγοράς,

αυστηρά ελεγχόμενο τραπεζικό προφίλ,

χαμηλές υφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις,

και σαφώς υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα.

Παράλληλα, το πραγματικό κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά:

ενέργεια,

τρόφιμα,

μεταφορές,

ενοίκια,

και συνολικές καθημερινές δαπάνες,

περιορίζοντας αισθητά την πραγματική αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Έτσι, ακόμη και αν η ονομαστική αξία ενός ακινήτου και η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου εμφανίζονται παρόμοιες με εκείνες του 2007, η συνολική δυνατότητα πρόσβασης στην ιδιοκατοίκηση έχει γίνει σαφώς δυσκολότερη.

Το 2007: Αρκούσε κυρίως ένας σταθερός μισθός και η δυνατότητα εξυπηρέτησης της δόσης.

Το 2026: Απαιτούνται σταθερό εισόδημα, σημαντική αποταμίευση, χαμηλές υποχρεώσεις, καθαρό τραπεζικό προφίλ και ουσιαστική οικονομική ανθεκτικότητα για την απόκτηση της ίδιας, θεωρητικά, κατοικίας

2007: Η εποχή της εύκολης έγκρισης και της υψηλής χρηματοδότησης

Το 2007, ένα νέο ζευγάρι με οικογενειακό εισόδημα περίπου 1.850€ έως 2.000€/μήνα( χρηματοδότηση στο 40%-45% του εισοδήματος), μπορούσε εύκολα να λάβει στεγαστικό δάνειο για αγορά κατοικίας αξίας 150.000€.

Οι τράπεζες της εποχής:

χρηματοδοτούσαν το 90% έως και το 100% της αξίας αγοράς,

ενέκριναν δάνεια διάρκειας έως 35 ή και 40 ετών,

λειτουργούσαν με πιο χαλαρό έλεγχο εισοδήματος,

ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτούνταν ουσιαστική ίδια συμμετοχή.

Για ακίνητο αξίας 150.000€ το 2007:

Ίδια συμμετοχή: 0€ έως 15.000€

Στεγαστικό δάνειο: 135.000€ - 150.000€

Ενδεικτική δόση στεγαστικού 30 ετών (μέσο επιτόκιο περιόδου περίπου 4,4%):

Για δάνειο 135.000€: περίπου 675€ / μήνα

Για δάνειο 150.000€: περίπου 750€ / μήνα

Η κυρίαρχη λογική της εποχής ήταν ότι:

οι μισθοί θα αυξάνονται,

οι αξίες ακινήτων θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν,

και η αγορά θα παραμένει διαρκώς ανοδική.

Στην πράξη, πολλοί αγοραστές μπορούσαν να αποκτήσουν κατοικία ακόμη και με περιορισμένη αποταμίευση. Παράλληλα, οι τόκοι των στεγαστικών δανείων για την πρώτη κατοικία εξέπιπταν κατά 20% από τον φόρο εισοδήματος, μειώνοντας το πραγματικό κόστος για τον δανειολήπτη.

2026: Η εποχή του scoring και της οικονομικής αντοχής

Το 2026, οι προϋποθέσεις πρόσβασης στη στεγαστική πίστη είναι σαφώς αυστηρότερες.

Οι τράπεζες δίνουν πλέον έμφαση:

στη σταθερότητα εργασίας,

στο καθαρό φορολογικό ιστορικό,

στη χαμηλή συνολική δανειακή επιβάρυνση,

στην ύπαρξη ίδιων κεφαλαίων,

και στη δυνατότητα αποπληρωμής ακόμη και σε συνθήκες υψηλότερων επιτοκίων ή αυξημένου κόστους ζωής.

Για ακίνητο αξίας 150.000€ το 2026:

Ίδια συμμετοχή: 30.000€ έως 45.000€

Στεγαστικό δάνειο: 105.000€ - 120.000€

Ενδεικτική δόση στεγαστικού 30 ετών: (μέσο επιτόκιο περιόδου περίπου 4,39% - Μάιος 2026)

Για δάνειο 105.000€: περίπου 525€ / μήνα

Για δάνειο 120.000€: περίπου 600€ / μήνα

Η κυρίαρχη λογική της εποχής είναι ότι:

• η τράπεζα χρηματοδοτεί κυρίως την αντοχή του εισοδήματος και όχι μόνο το ακίνητο,

• ο δανειολήπτης πρέπει να διαθέτει σημαντικά ίδια κεφάλαια,

• η δόση πρέπει να παραμένει βιώσιμη ακόμη και σε περιβάλλον υψηλού κόστους ζωής,

• και η συνολική οικονομική εικόνα του νοικοκυριού αξιολογείται μέσω αυστηρού scoring και stress tests.

Στην πράξη, ακόμη και για την αγορά κατοικίας αξίας 150.000€, ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται πλέον όχι μόνο σταθερό εισόδημα, αλλά και σημαντική αποταμίευση, καθαρό τραπεζικό προφίλ και μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα σε σχέση με το 2007.

Το νέο “φράγμα εισόδου” στην ιδιοκατοίκηση

Το ίδιο δάνειο, αλλά με πολύ υψηλότερες απαιτήσεις

Αν ένα ζευγάρι επιθυμούσε να αποκτήσει κατοικία μέσω στεγαστικού δανείου ύψους 150.000€, η πραγματικότητα που θα αντιμετώπιζε το 2007 διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη του 2026 - ακόμη και αν το επιτόκιο και η μηνιαία δόση εμφανίζονται σχεδόν ίδια.

Η μεγάλη αλλαγή δεν βρίσκεται μόνο στο κόστος δανεισμού, αλλά κυρίως στις προϋποθέσεις πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Σήμερα, για να εγκριθεί το ίδιο ποσό στεγαστικού δανείου, απαιτούνται υψηλότερο εισόδημα, σημαντικά ίδια κεφάλαια και πολύ αυστηρότερα τραπεζικά κριτήρια.

Με άλλα λόγια, το ζήτημα δεν είναι μόνο αν ένα νοικοκυριό μπορεί να πληρώνει τη δόση, αλλά αν μπορεί πλέον να περάσει το «κατώφλι εισόδου» για την απόκτηση κατοικίας

Σύγκριση για στεγαστικό δάνειο 150.000€ (30ετία)

Χαρακτηριστικό Έτος 2007 Έτος 2026 Μέσο Επιτόκιο ~4,40% ~4,39% Μηνιαία Δόση ~750€ ~750€ Κανόνας Έγκρισης (Δόση/Εισόδημα) 40% - 45% 33% (αυστηρός) Απαιτούμενο Καθαρό Εισόδημα ~1.850€ ~2.270€ Απαραίτητη Προκαταβολή 0€ - 15.000€ (0-10%) 30.000€ - 35.000€ (+ έξοδα)

Ίδια δόση, αλλά εντελώς διαφορετική οικονομική πραγματικότητα

Οι αριθμοί δείχνουν ότι, παρότι η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου εμφανίζεται σχεδόν ίδια μεταξύ 2007 και 2026, οι πραγματικές οικονομικές προϋποθέσεις για την απόκτηση κατοικίας έχουν αλλάξει ριζικά.

Το 2007, το βασικό ζητούμενο ήταν κυρίως η δυνατότητα εξυπηρέτησης της μηνιαίας δόσης. Σήμερα, πέρα από τη δόση, ο υποψήφιος αγοραστής χρειάζεται σημαντική αποταμίευση, αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα, χαμηλές οικονομικές υποχρεώσεις και πολύ μεγαλύτερη συνολική οικονομική ανθεκτικότητα.

Οι 2 βασικές διαφορές:

Το «Φράγμα» του Εισοδήματος: Σήμερα απαιτούνται περίπου 420€ επιπλέον καθαρό εισόδημα τον μήνα σε σχέση με το 2007 για να εγκριθεί το ίδιο ποσό δανείου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τράπεζες απαιτούν πλέον η δόση να είναι πολύ μικρότερο ποσοστό του μισθού. Το «Φράγμα» των ιδίων κεφαλαίων: Το 2007, ένα ζευγάρι με 1.850€ καθαρά έπαιρνε τα 150.000€ και αγόραζε σπίτι αμέσως. Σήμερα, το ζευγάρι με 2.270€ καθαρά πρέπει να έχει ήδη αποταμιεύσει περίπου 30.000€-35.000€ για να αγοράσει ένα σπίτι αξίας 180.000€ (με δάνειο 150.000€).

Η πραγματική αγοραστική δύναμη: Τι σήμαινε μισθός το 2007 και τι σημαίνει σήμερα

Η σύγκριση μεταξύ 2007 και 2026 δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου. Η ουσία βρίσκεται στο πόσο έχει μεταβληθεί:

το συνολικό κόστος ζωής,

το διαθέσιμο εισόδημα,

και η πραγματική αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Αν ένα «καλάθι» προϊόντων και υπηρεσιών κόστιζε 100€ το 2007, σήμερα, τον Μάιο του 2026, απαιτούνται περίπου:

• 145€ για το ίδιο γενικό καλάθι

• 168€ ειδικά για τρόφιμα και είδη παντοπωλείου

Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι, παρά τα χρόνια κρίσης και αποπληθωρισμού (2013-2020), η εκρηκτική άνοδος τιμών την περίοδο 2021-2026 κάλυψε και ξεπέρασε το «χαμένο έδαφος».

Ανάλυση του «Καλαθιού» (100€ του 2007 σε τιμές 2026)

Κατηγορία Κόστος 2007 Κόστος 2026 Συνολική Μεταβολή Γενικό Καλάθι (Μέσος Όρος) 100€ 145,00€ +45% Τρόφιμα & Είδη Παντοπωλείου 100€ 168,00€ +68% Υπηρεσίες (Εστίαση, Μεταφορές) 100€ 138,00€ +38%

Πηγή/Επεξεργασία: Στοιχεία βασισμένα στις σωρευτικές μεταβολές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (2007-2026) και τις κλαδικές μελέτες του ΙΕΛΚΑ για το λιανεμπόριο τροφίμων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Από την αύξηση των μισθών στη μείωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης

Παρά το γεγονός ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε περίπου κατά 40% την περίοδο 2007-2026:

από 658€ το 2007

σε περίπου 920€ το 2026,

η πραγματική αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εμφανίζεται αισθητά αποδυναμωμένη.

Ο βασικός λόγος είναι ότι το κόστος ζωής αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό από τα εισοδήματα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, ΙΕΛΚΑ), το γενικό κόστος διαβίωσης καταγράφει σωρευτική αύξηση περίπου 45%, ενώ στα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης η άνοδος αγγίζει περίπου το 68%.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς, ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος απορροφάται πλέον από:

τη στέγαση,

την ενέργεια,

τα τρόφιμα,

τις μεταφορές

και τις καθημερινές ανάγκες,

περιορίζοντας σημαντικά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και τη δυνατότητα αποταμίευσης των νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, το 2007:

ένα νέο ζευγάρι με συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα περίπου 1.850€ μπορούσε ευκολότερα να εξυπηρετήσει ένα στεγαστικό δάνειο,

ενώ παράλληλα το κόστος καθημερινής διαβίωσης ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με σήμερα.

Ενδεικτικά, την περίοδο εκείνη:

η τιμή για 1 κιλό ντομάτες κυμαινόταν περίπου από 0,80€ έως 1,20€,

η αμόλυβδη βενζίνη από 0,95€ έως 1,05€ το λίτρο,

ένας μέσος λογαριασμός ρεύματος διαμορφωνόταν περίπου στα 60€–80€ τον μήνα,

ενώ ένα σουβλάκι κόστιζε περίπου 1,80€-2,20€.

Αντίθετα, το 2026:

η τιμή για 1 κιλό ντομάτες διαμορφώνεται περίπου από 2€ έως 3,50€,

η αμόλυβδη βενζίνη κυμαίνεται από 1,85€ έως 2€ το λίτρο,

ο μέσος λογαριασμός ρεύματος, ανάλογα με την κατανάλωση και την εποχή, φθάνει περίπου στα 140€-220€ τον μήνα,

ενώ ένα σουβλάκι κοστίζει πλέον περίπου 4€-4,50€.

Η μεγάλη αλλαγή δεν αφορά μόνο τις τράπεζες - αφορά την καθημερινότητα των νοικοκυριών

Έτσι, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου εμφανίζεται αριθμητικά παρόμοια με εκείνη του 2007, η πραγματική οικονομική επιβάρυνση για το νοικοκυριό είναι σήμερα σημαντικά μεγαλύτερη, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα που απομένει μετά την κάλυψη των βασικών αναγκών έχει περιοριστεί αισθητά.

Η ουσιαστική διαφορά, επομένως, δεν αφορά μόνο τα τραπεζικά κριτήρια ή το ύψος της δόσης. Αφορά κυρίως τη συνολική οικονομική αντοχή των νοικοκυριών, την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών και τη δυνατότητα μιας νέας γενιάς να αποκτήσει πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση υπό συνθήκες αυξημένου κόστους ζωής και αυστηρότερων τραπεζικών όρων χρηματοδότησης.