Ελαφονήσι: Επέστρεψε η γνωστή εικόνα στα πάρκινγκ – Συλλήψεις για την άγρα πελατών

Με το «καλημέρα» του καλοκαιριού, επέστρεψε και η άγρα πελατών σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης στο Ελαφονήσι

Newsbomb

Ελαφονήσι: Επέστρεψε η γνωστή εικόνα στα πάρκινγκ – Συλλήψεις για την άγρα πελατών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Επανεμφανίστηκε η άγρα πελατών από υπαλλήλους ιδιωτικών πάρκινγκ στο Ελαφονήσι με την έναρξη της θερινής περιόδου.
  • Υπάλληλος επιχείρησης στάθμευσης συνελήφθη για έκτη φορά για άγρα πελατών και παρακώλυση συγκοινωνιών.
  • Οι επισκέπτες κατηύθυνανταν σε πάρκινγκ με υψηλότερο κόστος στάθμευσης, παρά την ύπαρξη φθηνότερων επιλογών στην περιοχή.
  • Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τη δράση του και προχώρησαν σε σύλληψη επί τόπου.
  • Εις βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητείται για να συλληφθεί.
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Με την έναρξη της θερινής περιόδου και την αυξημένη προσέλευση επισκεπτών στο Ελαφονήσι, εμφανίστηκε ξανά μία πρακτική που τα τελευταία χρόνια προκαλεί συχνά αντιδράσεις. Πρόκειται για την άγρα πελατών από υπαλλήλους χώρων στάθμευσης, οι οποίοι στέκονται κατά μήκος του δρόμου και κατευθύνουν τους οδηγούς προς συγκεκριμένα ιδιωτικά πάρκινγκ, επιχειρώντας να προσελκύσουν πελάτες.

Το πρωί της Πέμπτης (11/06), σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό που κατέληξε σε σύλληψη. Υπάλληλος επιχείρησης στάθμευσης, φορώντας φωσφοριζέ γιλέκο, βρισκόταν στη μέση του δρόμου και με κινήσεις των χεριών του καθοδηγούσε τα οχήματα που κατευθύνονταν προς το Ελαφονήσι να εισέλθουν στο πάρκινγκ όπου εργαζόταν. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για την έκτη φορά που συλλαμβάνεται για το ίδιο αδίκημα.

Οι επισκέπτες ακολουθούσαν τις υποδείξεις του, σταθμεύοντας τα οχήματά τους έναντι 5 ευρώ και συνεχίζοντας πεζή προς την παραλία. Ωστόσο, στη συνέχεια διαπίστωναν ότι κατά μήκος της διαδρομής λειτουργούσαν και άλλοι χώροι στάθμευσης με διαθέσιμες θέσεις και χαμηλότερο κόστος, της τάξεως των 3 ευρώ.

Η δραστηριότητα του υπαλλήλου παρακολουθείτο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, οι οποίοι είχαν επιβιβαστεί σε ένα από τα οχήματα που κατευθύνονταν προς το συγκεκριμένο πάρκινγκ. Μόλις διαπίστωσαν την παράνομη πρακτική, προχώρησαν στην επί τόπου σύλληψη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για άγρα πελατών και παρακώλυση συγκοινωνιών. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και εις βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος απουσίαζε κατά τον έλεγχο και αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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