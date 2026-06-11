Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα με το Dai Dai ξεσήκωσε το Αζτέκα!

Η σπουδαία Κολομβιανή ερμήνευσε το τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου και σήκωσε τους χιλιάδες φιλάθλους στο πόδι! 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα με το Dai Dai ξεσήκωσε το Αζτέκα!
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Το «Dai Dai» είναι το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ερμηνεύει η Σακίρα. Η Κολομβιανή σούπερ σταρ, εμφανίστηκε στο «Αζτέκα» περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα Μεξικό – Νότια Αφρική.

Ερμήνευσε το τραγούδι και ξεσήκωσε τους δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους στο γήπεδο, «ζεσταίνοντας» το κλίμα στο διάσημο στάδιο.

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