Μεξικό - Νότια Αφρική: Οι ενδεκάδες της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για τον αγώνα της πρεμιέρας ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική.

Ηλίας Λαλιώτης

Μεξικό - Νότια Αφρική: Οι ενδεκάδες της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Μουντιάλ 2026 κάνει σέντρα με το εναρκτήριο παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Σχεδόν μία ώρα πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τους «δικούς μας» Πινέδα της ΑΕΚ και Σάντσες του ΠΑΟΚ να βρίσκονται στον πάγκο.

Το Μεξικό ξεκινάει με τους: Ράνχελ, Μόντες, Βάσκεθ, Ρέγιες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Φιντάλγκο, Γκουτιέρες, Χιμένεθ, Κουϊνόνιες και Αλβαράδο.

Στον πάγκο είναι οι: Ασεβέδο, Οτσόα, Σάντσες, ΆΛβαρες, Τσάβες, Ρόμο, Πινέδα, Βάργκας, Μόρα, Τσάβες, Βέγκα, Σ. Χιμένεθ. Γκονζάλες, Ουέρτα και Μαρτίνεθ.

Η Νότια Αφρική ξεκινάει με τους: Γουίλιαμς, Μοντίμπα, Εμποκάζι, Σιμπίσι, Μουντάου, Οκόν, Μοκοένα, Σιτόλ, Άνταμς, Φόστερ και Ρέινερς.

Στον πάγκο είναι οι: Τσέιν, Γκος, Ματουλούντι, Ενταμάνε, Καμπίνι, Μαχάνια, Κρος, Εμπαθά, Ζουάνε, Απόλις, Μορέμι, Μοφοκένγκ, Μασέκο, Μακγκόπα και Σεμπελέλε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος δύο λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στο κείμενο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

21:42ANNOUNCEMENTS

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Riviera Shopping For a Good Cause»

21:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live: Μεξικό - Νότια Αφρική - Η πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημη η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2029

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Εντοπίστηκε σορός να επιπλέει στη θάλασσα

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα με το Dai Dai ξεσήκωσε το Αζτέκα!

21:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Εκβίαζαν την οικογένειά μου στη Γάζα» ισχυρίζεται ο Παλαιστίνιος που προφυλακίστηκε για τρομοκρατία

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεξικό - Νότια Αφρική: Οι ενδεκάδες της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026

21:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι: Επέστρεψε η γνωστή εικόνα στα πάρκινγκ – Συλλήψεις για την άγρα πελατών

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι 16χρονη - Ήθελε να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφος και ο πατέρας του

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος μίας εποχής στη Χίο: Πέθανε η κυρία Σμαράγδα, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του Αναβάτου

19:09LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιους σταρ του Χόλιγουντ θα ήθελε να κάνει σεξ

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

16:32ΚΑΙΡΟΣ

Είναι επίσημο: Το ισχυρότερο El Niño από το 1950 ξεκίνησε την «επέλασή» του και απειλεί με ακραία καιρικά φαινόμενα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

21:10LIFESTYLE

MasterChef spoiler: Ποια είναι η τριάδα του φετινού τελικού;

21:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live: Μεξικό - Νότια Αφρική - Η πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν - Ακύρωσα τους βομβαρδισμούς

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

20:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες - Εκλογές 2027

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα με το Dai Dai ξεσήκωσε το Αζτέκα!

18:25LIFESTYLE

Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Μου είπε δεν πειράζει που περιμένω κορίτσι» - Η ενόχληση της τραγουδίστριας

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 150 ευρώ για βιβλία: Ποιοι θα γεμίσουν δωρεάν τη βιβλιοθήκη τους

21:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ήξερα αν είναι καρκίνος»: Η εξομολόγηση του Ντουέιν Τζόνσον για την περιπέτεια της υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ