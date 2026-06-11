Το οξυζενέ δεν είναι πανάκεια: Οι χρήσεις του για την υγεία που έχουν νόημα

Υπεροξείδιο του υδρογόνου: Ασφαλείς χρήσεις για την υγεία και τι να αποφύγετε.

Newsbomb

Το οξυζενέ δεν είναι πανάκεια: Οι χρήσεις του για την υγεία που έχουν νόημα
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
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Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) μπορεί να είναι χρήσιμο σε μερικές περιορισμένες περιπτώσεις υγείας και υγιεινής, αλλά συχνά χρησιμοποιείται υπερβολικά.

Το κοινό οικιακό διάλυμα 3% δεν είναι το ίδιο με τα ισχυρότερα βιομηχανικά προϊόντα, και ακόμη και η ήπια εκδοχή του μπορεί να ερεθίσει το δέρμα, να προκαλέσει βλάβη στους ιστούς ή να είναι επικίνδυνη σε περίπτωση κατάποσης.

Ο ασφαλέστερος κανόνας είναι απλός: χρησιμοποιήστε οξυζενέ μόνο για συγκεκριμένους, βραχυπρόθεσμους σκοπούς και αποφύγετε τους ισχυρισμούς στο διαδίκτυο που το αντιμετωπίζουν σαν… πανάκεια.

Τι είναι το οξυζενέ

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ένα αντισηπτικό και λευκαντικό μέσο που απελευθερώνει οξυγόνο όταν διασπάται. Αυτό το φαινόμενο δημιουργίας φυσαλίδων κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι «καθαρίζει σε βάθος», αλλά η δημιουργία φυσαλίδων από μόνη της δεν σημαίνει ότι μια πληγή ή μια περιοχή του σώματος επουλώνεται καλύτερα.

Μάλιστα, το οξυζενέ μπορεί να βλάψει τα υγιή κύτταρα του δέρματος όταν χρησιμοποιείται επανειλημμένα σε κοψίματα ή ανοιχτές πληγές. Για τις περισσότερες μικρές πληγές, το καθαρό τρεχούμενο νερό και το απαλό σαπούνι γύρω από την περιοχή είναι ασφαλέστερα πρώτα βήματα.

Ασφαλείς χρήσεις του οξυζενέ για την υγεία

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν χρησιμοποιείται σωστά.

Για ήπιο ερεθισμό του στόματος, ορισμένα αραιωμένα στοματικά διαλύματα που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορούν να βοηθήσουν στον προσωρινό καθαρισμό του στόματος. Πρέπει να ξεπλύνετε το στόμα και μετά να τα φτύσετε, όχι να τα καταπιείτε. Επίσης, δεν υποκαθιστούν την οδοντιατρική φροντίδα εάν ο πόνος, τα έλκη, η αιμορραγία των ούλων ή η κακοσμία του στόματος επιμένουν.

Για την κυψελίδα (κερί) στα αυτιά, οι σταγόνες με βάση το οξυζενέ μπορούν να βοηθήσουν στην αποσκλήρυνση του κεριού. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται εάν υπάρχει πόνος στο αυτί, εκροή, ρήξη τυμπάνου, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στο αυτί, ζάλη ή απώλεια ακοής που δεν έχει αξιολογηθεί.

Για λόγους υγιεινής, το οξυζενέ μπορεί να βοηθήσει στον καθαρισμό ορισμένων προσωπικών αντικειμένων, όπως οδοντόβουρτσες ή αφαιρούμενες οδοντιατρικές συσκευές, εάν οι οδηγίες του προϊόντος το επιτρέπουν. Τα αντικείμενα πρέπει να ξεπλένονται καλά μετά.

Πότε πρέπει να μην χρησιμοποιείτε οξυζενέ

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως καθημερινό καθαριστικό πληγών, θεραπεία ακμής, «κόλπο» λεύκανσης δέρματος, κολπικό ντους, ποτό "αποτοξίνωσης", πρόσθετο σε υγρά για θεραπεία με νεφελοποιητή ή για σοβαρές λοιμώξεις στο σπίτι.

Ποτέ μην πίνετε οξυζενέ! Η κατάποσή του μπορεί να προκαλέσει εμετό, εγκαύματα, εσωτερικό ερεθισμό, επιπλοκές από αέριο οξυγόνο και σοβαρή δηλητηρίαση. Τα προϊόντα υψηλότερης συγκέντρωσης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για σκοπούς κατ' οίκον υγειονομικής περίθαλψης.

Τέλος, μην βάζετε οξυζενέ σε μάτια, βαθιές πληγές, τραύματα από τρύπημα, δαγκώματα ζώων, εγκαύματα και σε μεγάλες τραυματισμένες περιοχές. Αυτά χρειάζονται σωστή ιατρική καθοδήγηση.

Πότε πρέπει να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν μια πληγή είναι βαθιά, βρώμικη, προκλήθηκε από δάγκωμα ζώου ή ανθρώπου, αιμορραγεί έντονα, εξαπλώνεται ερυθρότητα, πρήξιμο, θερμότητα, πύον, πυρετό ή επιδεινώνεται ο πόνος. Επίσης, ζητήστε φροντίδα εάν καταποθεί υπεροξείδιο του υδρογόνου, εισέλθει στα μάτια, προκαλέσει έγκαυμα ή προκαλέσει σημαντικό ερεθισμό του δέρματος.

Για συμπτώματα στο αυτί, συμβουλευτείτε ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ) εάν υπάρχει πόνος, υγρό, ξαφνική απώλεια ακοής, ζάλη, βουητό ή επαναλαμβανόμενη απόφραξη από κερί.

Συμπέρασμα

Όταν χρησιμοποιείται σωστά το οξυζενέ έχει μερικές λογικές χρήσεις, κυρίως για βραχυπρόθεσμο ξέπλυμα στο στόμα, επιλεγμένα προϊόντα κεριού αυτιών και καθαρισμό υγιεινής. Αλλά δεν είναι μια καθολική θεραπεία και δεν πρέπει να καταπίνεται, να εισπνέεται, να χρησιμοποιείται επανειλημμένα σε πληγές ή να εφαρμόζεται σε ευαίσθητες περιοχές του σώματος.

Για τις περισσότερες καθημερινές πρώτες βοήθειες, το καθαρό νερό, η απαλή φροντίδα των πληγών και οι ιατρικές συμβουλές όταν τα συμπτώματα είναι ανησυχητικά είναι ασφαλέστερα από το να βασίζεστε στο οξυζενέ για όλα.

Πηγές:
webmd.com
clevelandclinic.org
poison.org
aad.org
mayoclinic.org

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