Τραγωδία σε πλοίο από Κω προς Πειραιά - Πέθανε 71χρονος επιβάτης εν πλω

Πέθανε 71χρονος στο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κω στον Πειραιά

Newsbomb

Τραγωδία σε πλοίο από Κω προς Πειραιά - Πέθανε 71χρονος επιβάτης εν πλω
ΕΛΛΑΔΑ
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Επιβάτης, 71 ετών, έχασε τις αισθήσεις του εντός του πλοίου, κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου επιβατηγού οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου ελληνικής σημαίας, από την Κω προς τον Πειραιά, όπως ενημερώθηκε από μέλος πληρώματος το πρωί, το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Με τον κατάπλου του Ε/Γ – Ο/Γ στο λιμάνι του Πειραιά, ο 71χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

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