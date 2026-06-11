Τραγωδία σε πλοίο από Κω προς Πειραιά - Πέθανε 71χρονος επιβάτης εν πλω

Επιβάτης, 71 ετών, έχασε τις αισθήσεις του εντός του πλοίου, κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου επιβατηγού οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου ελληνικής σημαίας, από την Κω προς τον Πειραιά, όπως ενημερώθηκε από μέλος πληρώματος το πρωί, το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Με τον κατάπλου του Ε/Γ – Ο/Γ στο λιμάνι του Πειραιά, ο 71χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.