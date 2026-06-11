Τραγωδία σε πλοίο από Κω προς Πειραιά - Πέθανε 71χρονος επιβάτης εν πλω
Πέθανε 71χρονος στο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κω στον Πειραιά
Επιβάτης, 71 ετών, έχασε τις αισθήσεις του εντός του πλοίου, κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου επιβατηγού οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου ελληνικής σημαίας, από την Κω προς τον Πειραιά, όπως ενημερώθηκε από μέλος πληρώματος το πρωί, το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
Με τον κατάπλου του Ε/Γ – Ο/Γ στο λιμάνι του Πειραιά, ο 71χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.