Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

Snapshot Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα Αττικής, στη θέση Ιερά Μονή Θεοσκέπαστη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 50 πυροσβέστες, 13 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου και ένα ελικόπτερο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν γρήγορα την πυρκαγιά, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές από τη φωτιά.

Το ανακριτικό Τμήμα της Διοίκησης Ανατολικής Αττικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Θέση Ιερά Μονή Θεοσκέπαστη, στην Κερατέα Αττικής.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.

Παρά την τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Το ανακριτικό Τμήμα της Διοίκησης Ανατολικής Αττικής βρίσκεται στο σημείο της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

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