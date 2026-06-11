Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα - «Σηκώθηκαν» τρία εναέρια μέσα

Snapshot Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στην Κερατέα, κοντά στην Ιερά Μονή Θεοσκέπαστου.

Στην περιοχή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου.

Από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν η φωτιά απειλεί τον ναό της Ιεράς Μονής. Snapshot powered by AI

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026

Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική σε νεότερη ενημέρωση, η φωτιά οριοθετήθηκε.

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