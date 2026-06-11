Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα - «Σηκώθηκαν» τρία εναέρια μέσα
Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα - Κοντά στην Ιερά Μονή Θεοσκέπαστου η πυρκαγιά
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στην Κερατέα, κοντά στην Ιερά Μονή Θεοσκέπαστου.
- Στην περιοχή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου.
- Από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα στην προσπάθεια κατάσβεσης.
- Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
- Δεν είναι ακόμη γνωστό αν η φωτιά απειλεί τον ναό της Ιεράς Μονής.
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα.
Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική σε νεότερη ενημέρωση, η φωτιά οριοθετήθηκε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα
17:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λευκάδα: Βέλγος τουρίστας έπεσε από βράχο για μία selfie
15:47 ∙ LIFESTYLE
Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση
19:28 ∙ WHAT THE FACT