Νεογέννητο ελεφαντάκι κάνει... ντρίμπλες την παραμονή του Μουντιάλ - Δείτε βίντεο

Snapshot Ένα νεογέννητο αρσενικό ασιατικό ελεφαντάκι έκανε το ποδοσφαιρικό του ντεμπούτο σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία, μόλις δύο ημερών.

Το ελεφαντάκι έπαιξε με μια μπάλα, κάνοντας ντρίμπλες την παραμονή της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το είδος των ασιατικών ελεφάντων απειλείται με εξαφάνιση και η γέννηση του μοσχαριού αποτελεί ελπίδα για το μέλλον του.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου τόνισε τη σημαντικότητα της γέννησης και την καλή κατάσταση της μητέρας και του μοσχαριού. Snapshot powered by AI

Το... ποδοσφαιρικό του ντεμπούτο έκανε την Τετάρτη ένα μωρό ασιατικού ελέφαντα σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία, σε ηλικία μόλις δύο ημερών.

Το βράδυ της παραμονής της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο ξεκινά σήμερα, δόθηκε στο ελεφαντάκι μια μπάλα για να παίξει και εκείνο το... έριξε στις ντρίμπλες.

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Ενθουσιασμένοι στον ζωολογικό κήπο με τη γέννηση του ελέφαντα - Απειλείται με εξαφάνιση το είδος

Ο ζωολογικός κήπος εξέφρασε την ικανοποίησή του μετά τη γέννηση του μικρού ελέφαντα, καθώς το είδος απειλείται με εξαφάνιση.

Αργά τη Δευτέρα, ακούστηκε το χτύπημα των όχι και τόσο μικροσκοπικών ποδιών στον ζωολογικό κήπο Whipsnade, στο Bedfordshire, καθώς η Donna γέννησε το αρσενικό ελεφαντάκι ύψους 1 μέτρου και βάρους 110 κιλών.

Ο Stefan Groeneveld, διευθυντής του ζωολογικού κήπου, δήλωσε: «Με τους ασιατικούς ελέφαντες να αντιμετωπίζουν τόσες πολλές προκλήσεις στην άγρια ​​φύση, αυτό το μοσχάρι αντιπροσωπεύει πραγματική ελπίδα για το μέλλον του είδους».

Θεωρείται επίσης από τους οικολόγους ως ένα από τα πιο διωκόμενα είδη στον κόσμο, πρόσθεσε ο ζωολογικός κήπος.

Ο Groeneveld δήλωσε: «Ο ενθουσιασμός που νιώθουμε με την άφιξη αυτού του μοσχαριού είναι σχεδόν αδύνατο να περιγραφεί με λόγια. Είναι μια εκπληκτική επιτυχία για την Donna, και η μαμά και το μοσχάρι τα πάνε περίφημα, κάτι που ακριβώς ελπίζαμε».

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