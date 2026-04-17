Γνωρίστε τη Linh Mai: Το ελεφαντάκι που απορρίφθηκε από τη μητέρα του - Κοινή μοίρα με τον Παντς

Οι εικόνες του μικρού πιθήκου Πάντς που εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του να περιφέρεται με το υποκατάστατό της, έναν λούτρινο ουρακοτάγκο σε ζωολογικο κήπο της Ιαπωνίας, ράγισαν καρδιές.

Τώρα, την προσοχή τραβάει η Linh Mai, ένα μωρό ελέφαντας με μία επίσης προβληματική μαμά, που το απέρριψε.

Ένα μωρό ασιατικός ελέφαντας με το όνομα Linh Mai έχει γίνει viral μετά την απόρριψή του από τη μητέρα του.

Ο ασιατικός ελέφαντας Linh Mai γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο Smithsonian's στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Η βιολογική της μητέρα, Nhi Linh, και η γιαγιά της, Trong Nhi, έδειξαν αρχικά επιθετικότητα προς το μωρό, ωθώντας το προσωπικό του ζωολογικού κήπου και άλλα μέλη του κοπαδιού να παρέμβουν.

Χρειάστηκε να την ταΐσουν με μπιμπερό οι φύλακες του ζωολογικού κήπου και τέθηκε υπό την προστασία «θείας» της, Swarna.

«Η Swarna ανέλαβε αμέσως ως καταπληκτικός φύλακας για τη Linh Mai. Αν και η Swarna δεν έχει γεννήσει ποτέ η ίδια, είναι φυσική όταν πρόκειται να το φροντίσει ενστικτωδώς», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος σε πρόσφατη ανάρτηση.

«Η Swarna εμφανίζει ακριβώς τη σωστή ισορροπία της «μητρικής φροντίδας», μαζί με το να δίνει στη Linh Mai κάποια ανεξαρτησία. Δίνει στο μικρό χώρο να εξερευνήσει ενώ μένει αρκετά κοντά για να το παρακολουθεί».

Οι ασιατικοί ελέφαντες είναι ένα εξαιρετικά έξυπνο, ευαίσθητο και κοινωνικό είδος που μαθαίνουν την «εξυπνάδα της αγέλης» τους παρατηρώντας και καθρεφτίζοντας τις γυναίκες συγγενείς τους.

«Αντί να τρέχει πολύ μπροστά από τη Swarna όπως έκανε τις πρώτες μέρες, η Linh Mai τώρα μένει πίσω μαζί της, περιμένοντας το «οκ» για να προχωρήσει», είπαν οι φύλακες του ζωολογικού κήπου.

«Ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις τη σχέση τους να ανθίζει και να τους βλέπεις να επικοινωνούν μεταξύ τους με αυτόν τον τρόπο».

Η Linh Mai, «άνθος του πνεύματος» στα βιετναμέζικα, περιγράφεται ως «ατίθαση, αυθάδης και παιχνιδιάρικη» από το προσωπικό του ζωολογικού κήπου.

Η Linh Mai είναι ο πρώτος ασιατικός ελέφαντας που γεννήθηκε στο ζωολογικό κήπο εδώ και σχεδόν 25 χρόνια και η ιστορία της για την απόρριψη από τη μαμάς έχει συγκινήσει το διαδίκτυο.

Το Smithsonian σημειώνει ότι η Nhi Linh είναι μητέρα για πρώτη φορά και η αντίδρασή της στη Linh Mai αντανακλά τα «αντικρουόμενα συναισθήματά της».

«Από τη μία πλευρά, δείχνει ενδιαφέρον για τη Linh Mai και ανταποκρίνεται κάθε φορά που φωνάζει. Από την άλλη, δεν φαίνεται άνετη με την αλληλεπίδραση και την εγγύτητα με την κόρη της. Μερικές φορές, δείχνει τη δυσφορία της επιδεικνύοντας απογοήτευση και επιθετικότητα \».

Ο μπαμπάς της Linh Mai, Spike, όπως τόσοι πολλοί πατέρες, έχει χαιρετήσει τους απογόνους του με αμφιθυμία αλλά όχι με βία.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η εγκατάλειψη της μητέρας είναι πολύ σπάνια μεταξύ των ασιατικών ελεφάντων και συνήθως συμβαίνει όταν η μητέρα βρίσκεται υπό πίεση ή όταν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του κοπαδιού.

Το 2013, ένα μωρό ελέφαντα με το όνομα Zhuang Zhuang γεννήθηκε σε έναν κινεζικό ζωολογικό κήπο και η μητέρα του προσπάθησε αμέσως να το ποδοπατήσει.

Όταν οι φύλακες προσπάθησαν να τους επανενώσουν, εκείνη επιτέθηκε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη.

Η Linh Mai έχει προγραμματιστεί να κάνει το δημόσιο ντεμπούτο της την επόμενη εβδομάδα στις 22 Απριλίου, την Ημέρα της Γης.