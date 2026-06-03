Βοηθάει η κατανάλωση νερού να χάσετε βάρος;

Πόσιμο νερό και απώλεια βάρους: Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει.

Newsbomb

Βοηθάει η κατανάλωση νερού να χάσετε βάρος;
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Η κατανάλωση νερού μπορεί να υποστηρίξει την απώλεια βάρους, αλλά δεν… λιώνει το λίπος, ούτε αντικαθιστά τα βασικά της διατροφής, της κίνησης και της ισορροπίας θερμίδων.

Το μεγαλύτερο όφελος του είναι απλό: το νερό δεν έχει θερμίδες, επομένως η επιλογή του αντί για ζαχαρούχα ποτά, αλκοόλ ή καφέδες υψηλής θερμιδικής αξίας μπορεί να μειώσει την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων.

Το νερό μπορεί επίσης να βοηθήσει ορισμένους να αισθάνονται χορτάτοι πριν από τα γεύματα, να παραμένουν πιο δραστήριοι και να αποφεύγουν να συγχέουν τη δίψα με την πείνα. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως μέτριο, αλλά όταν επαναλαμβάνεται καθημερινά, μπορεί να υποστηρίξει μια πιο υγιεινή ρουτίνα απώλειας βάρους.

Πώς μπορεί να βοηθήσει το νερό στην απώλεια βάρους

Ο ισχυρότερος τρόπος που βοηθάει το νερό είναι η αντικατάσταση: εάν κάποιος αντικαταστήσει τα αναψυκτικά, το ζαχαρούχο τσάι, τους χυμούς, τα ενεργειακά ποτά ή το αλκοόλ με νερό, μπορεί να μειώσει έναν σημαντικό αριθμό θερμίδων χωρίς να μειώσει τον όγκο του φαγητού.

Το νερό πριν από τα γεύματα μπορεί επίσης να βοηθήσει. Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση νερού πριν από το φαγητό μπορεί να αυξήσει την πληρότητα και να μειώσει ελαφρώς την ποσότητα που τρώει ένα άτομο σε αυτό το γεύμα. Αυτό δεν λειτουργεί εξίσου για όλους, αλλά μπορεί να είναι μια χρήσιμη συνήθεια για άτομα που τείνουν να φτάνουν στα γεύματά τους πολύ πεινασμένα.

Η ενυδάτωση υποστηρίζει επίσης την άσκηση. Ακόμα και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε κουρασμένοι, νωθροί ή λιγότερο πρόθυμοι να κινηθείτε. Η κατανάλωση επαρκών υγρών δεν θα προκαλέσει απώλεια βάρους από μόνη της, αλλά μπορεί να κάνει τη σωματική δραστηριότητα να φαίνεται ευκολότερη και πιο συνεπής.

Τι δεν μπορεί να κάνει το νερό

Το νερό δεν αποτελεί θεραπεία απώλειας βάρους από μόνο του. Δεν «λιώνει το λίπος», δεν ακυρώνει την κατανάλωση τροφών υψηλής θερμιδικής αξίας, ούτε επιταχύνει τον μεταβολισμό αρκετά ώστε να προκαλέσει σημαντική απώλεια βάρους.

Το κρύο νερό μπορεί να κάνει το σώμα να χρησιμοποιήσει μια μικρή παραπάνω ποσότητα ενέργειας για να το θερμάνει (άρα να κάψει θερμίδες), αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ μικρό για να έχει σημασία στην πραγματική ζωή. Ομοίως, το νερό με λεμόνι εξακολουθεί να είναι κυρίως νερό. Μπορεί να είναι αναζωογονητικό, αλλά δεν έχει ιδιαίτερες ιδιότητες καύσης λίπους.

Το ρεαλιστικό όφελος προέρχεται από την αντικατάσταση ποτών υψηλότερης θερμιδικής αξίας, τη βελτίωση της πληρότητας και την υποστήριξη καλύτερων καθημερινών συνηθειών.

Πόσιμο Νερό

Πόσο νερό χρειάζεστε;

Οι ανάγκες σε υγρά ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος του σώματος, τη διατροφή, τη δραστηριότητα, το κλίμα, την εφίδρωση και τυχόν παθήσεις υγείας ή φάρμακα. Πολλοί ενήλικες τα καταφέρνουν καλά χρησιμοποιώντας τη δίψα, το χρώμα των ούρων και την καθημερινή ρουτίνα ως οδηγούς. Τα ανοιχτόχρωμα κίτρινα ούρα συνήθως υποδηλώνουν επαρκή ενυδάτωση, ενώ τα πολύ σκούρα ούρα μπορεί να υποδηλώνουν ότι χρειάζεστε περισσότερα υγρά.

Το φαγητό συμβάλλει επίσης στην πρόσληψη υγρών, ειδικά φρούτα, λαχανικά, σούπες και γιαούρτι. Τα άτομα που ασκούνται, ιδρώνουν πολύ ή ζουν σε ζεστά κλίματα μπορεί να χρειάζονται περισσότερα.

Ωστόσο, το περισσότερο δεν είναι πάντα καλύτερο. Η κατανάλωση υπερβολικών ποσοτήτων νερού μπορεί σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις να προκαλέσει επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα νατρίου. Τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ή ηπατική νόσο θα πρέπει να ακολουθούν τις συμβουλές του γιατρού τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Βοηθάει το ανθρακούχο νερό στην απώλεια βάρους όπως το απλό;

Ναι, αν είναι άγλυκο. Το ανθρακούχο νερό μπορεί να αντικαταστήσει τα ζαχαρούχα ποτά και μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους να αισθάνονται πιο χορτάτοι, αλλά δεν πρέπει να περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή συχνές όξινες αρωματικές ύλες που μπορεί να επηρεάσουν τα δόντια.

Μπορεί το νερό να βοηθήσει με τις λιγούρες;

Μερικές φορές. Η δίψα μπορεί να μοιάζει με πείνα για ορισμένους και το πόσιμο νερό μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των παρορμητικών σνακ. Αλλά οι επίμονες λιγούρες συνήθως χρειάζονται καλύτερα γεύματα, αρκετές πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, ύπνο και διαχείριση του στρες.

Ποιο είναι το καλύτερο ποτό για να αντικαταστήσω τα αναψυκτικά για απώλεια βάρους;

Το απλό νερό είναι η απλούστερη επιλογή, αλλά το άγλυκο τσάι, ο σκέτος καφές, το ανθρακούχο νερό ή το νερό με γεύση φρούτων ή βοτάνων μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην μείωση των υγρών θερμίδων.

Συμπέρασμα

Η κατανάλωση νερού μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους με ρεαλιστικούς, πρακτικούς τρόπους: αντικαθιστά τα ποτά που περιέχουν θερμίδες, μπορεί να βελτιώσει την αίσθηση πληρότητας πριν από τα γεύματα και υποστηρίζει την άσκηση και την καθημερινή ενέργεια. Αλλά δεν είναι «μαγική λύση» απώλειας βάρους.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να κάνετε το νερό το κύριο ποτό σας, εστιάζοντας παράλληλα σε ισορροπημένα γεύματα, τακτική κίνηση, ύπνο και βιώσιμες διατροφικές συνήθειες.

Πηγές:
webmd.com
cdc.gov
harvard.edu
mayoclinic.org
nhs.uk

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