Ο Γιώργος Σαμπάνης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

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Ο Γιώργος Σαμπάνης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!
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Το καλοκαίρι στην Αθήνα ξεκινά με τον πιο δυναμικό τρόπο. Μετά από μια χειμερινή σεζόν γεμάτη επιτυχίες, ο Γιώργος Σαμπάνης, ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες και δημιουργούς της γενιάς του, έρχεται για μία εκρηκτική βραδιά στη σκηνή του Θεάτρου Άλσος ΔΕΗ, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Σε ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τις καλοκαιρινές μας νύχτες, ο Γιώργος Σαμπάνης, μαζί με την πολυμελή μπάντα του, μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ένταση. Από τις αισθαντικές μπαλάντες του και τις αμέτρητες ραδιοφωνικές επιτυχίες του που έχουν αγαπηθεί όσο λίγες υπόσχεται να μας ξεσηκώσει και να μας παρασύρει στους ρυθμούς των μεγάλων του hits

Ετοιμαστείτε για μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια, στο καταπράσινο περιβάλλον του Πεδίου του Άρεως. Εκεί όπου η μουσική συναντά τη δροσιά του καλοκαιριού και η διάθεση φτάνει στα ύψη!

Μην το χάσετε – Το μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ!

Πληροφορίες:
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487
Ώρα έναρξης: 21:00
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/giorgos-sampanis-2/ και στα ταμεία του Θεάτρου

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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

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