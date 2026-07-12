Θεσσαλονίκη: Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο – Ήχησε το 112

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου στη Θεσσαλονίκη.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Εθελοντές και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Το 112 ενεργοποιήθηκε στις 18:02, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 18:00 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, κοντά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού του μετώπου.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της κατάσβεσης.

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στις 18:02, ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Η Πολιτική Προστασία τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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