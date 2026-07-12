Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ωρωπό

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) στην περιοχή Πλατάνια Ωρωπού.

«Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες ανάμεσα σε σπίτια, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις από στεριά και αέρα, η εικόνα δεν προκαλεί ανησυχία. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε νωρίτερα στο Newsbomb ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης.

Ήχησε μήνυμα 112

Νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβεστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Πυρκαγιά στην περιοχή #Πλατανιά_Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

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