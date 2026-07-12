Μητσοτάκης: Συλλυπητήρια στο Κατάρ για τον θάνατο του πρώην εμίρη σεΐχη Χάμαντ Μπιν Χαλίφ αλ Θάνι
«Θα μείνει στη μνήμη ως ένας οραματιστής ηγέτης, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και στη διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής» αναφέρει ο πρωθυπουργός
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Ειλικρινή συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για την απώλεια του σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, εκφράζει με μήνυμά του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Θα μείνει στη μνήμη ως ένας οραματιστής ηγέτης, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και στη διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής» υπογραμμίζει στην ανάρτησή του.
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