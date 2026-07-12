Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, σε ηλικία 74 ετών

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ, ο σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Amiri Diwan, το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας.

Ο Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμίρης έως το 2013, υπήρξε μία από τις πλέον καθοριστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, βοηθώντας στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της. Το 2013, μεταβίβασε την εξουσία στον γιο του, τον σημερινό εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, σε μία κίνηση που θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια για την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, το Κατάρ γνώρισε κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη που ενίσχυσε τη θέση του στη διεθνή κοινότητα, ενώ μετατράπηκε σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου χάρη στην αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας.

Οι αρχές του Κατάρ δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, το ΑΕΠ του Κατάρ αυξήθηκε περισσότερο από 24 φορές, ενώ η παραγωγή από το κοίτασμα North Field μετέτρεψε τη χώρα στον μεγαλύτερο εξαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο.

Γεννημένος στη Ντόχα τον Ιανουάριο του 1952, ο Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι αποφοίτησε από τη Βρετανική Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία στο Σάντχερστ, προτού αναλάβει τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ. Έγινε διάδοχος του θρόνου και υπουργός Άμυνας το 1977, ανέλαβε την εξουσία ως εμίρης στις 27 Ιουνίου 1995 και, στην συνέχεια, την παρέδωσε στον γιο του, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, στις 25 Ιουνίου 2013.

Η ειρηνική και εθελοντική μεταβίβαση της εξουσίας είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή.

Το 2005 ίδρυσε το Qatar Investment Authority (QIA), ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο, το οποίο εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, πραγματοποιήθηκαν στο Κατάρ διάφορες αθλητικές και διπλωματικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων οι Ασιατικοί Αγώνες του 2006, το Κύπελλο Ασίας της AFC του 2011, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή του 2012, η Συμφωνία της Ντόχα, η Συμφωνία της Ντόχα μεταξύ της Φατάχ και της Χάμας, καθώς και η απόφαση για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA του 2022 στη χώρα.

Παράλληλα, το 1996 χρηματοδότησε το Al Jazeera με ένα δάνειο 500 εκατ. δολαρίων, βοηθώντας το τηλεοπτικό δίκτυο αν εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους ενημερωτικούς οργανισμούς του αραβικού κόσμου.