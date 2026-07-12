Συναγερμός στο Παρίσι: Απομακρύνθηκαν 300 άνθρωποι λόγω ύποπτου οχήματος κοντά σε συναγωγή

Snapshot Περίπου 300 κάτοικοι εκκενώθηκαν προληπτικά από το Σαρσέλ λόγω ύποπτου οχήματος κοντά σε συναγωγή.

Στο ύποπτο όχημα εντοπίστηκε ένα στρατιωτικό όπλο.

Η ταυτότητα του υπόπτου και το κίνητρο της πράξης δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το συμβάν σημειώθηκε χθες το βράδυ στο πολυπολιτισμικό προάστιο του Παρισιού με μεγάλη εβραϊκή κοινότητα. Snapshot powered by AI

Περίπου 300 άνθρωποι εκκενώθηκαν προληπτικά από μία γειτονιά στο πολυπολυτισμικό προάστιο Σαρσέλ του Παρισιού, όπου ζει μία μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, εξαιτίας ενός “ύποπτου” αυτοκινήτου κοντά στη συναγωγή της πόλης, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

About 300 people were evacuated from a neighborhood in Sarcelles, a multicultural Paris suburb with a large Jewish population, owing to a "suspicious" car near the town's synagogue.https://t.co/YNIZ1YAuki — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 12, 2026

Ο Νουνιές, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM, δήλωσε ότι το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τον υπουργό βρίσκεται σε εξέλιξη μία έρευνα, ενώ ένα “στρατιωτικό όπλο” εντοπίστηκε στο όχημα. Δεν έχει προσδιοριστεί το κίνητρο, αλλά ούτε και η ταυτότητα του υπόπτου.