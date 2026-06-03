Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο - «Ένας καλλιτέχνης με σπάνιο εκτόπισμα και ευγένεια»

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 94 ετών, βυθίζοντας στην θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο σπουδαίος ηθοποιός υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα χάρη στο καλλιτεχνικό ήθος και την πνευματική καλλιέργειά του.

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτησε τον Άγγελο Αντωνόπουλο με μία μακροσκελή ανάρτηση και ένα κλιπ με σκηνές από κινηματογραφικές ταινίες, στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ:

«Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες.

Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία “Ένας Μεγάλος Έρωτας” του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Άγγελε».

https://www.instagram.com/reel/DZHwYnGGO6i/

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