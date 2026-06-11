Συγκινεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για τον θάνατο του πατέρα του: «Τον λάτρευε όλος ο κόσμος»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος συγκίνησε μιλώντας για την απώλεια του πολυαγαπημένου του πατέρα.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την ανάγκη του να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους αυτό το γεγονός, καθώς με αυτό τον τρόπο ένιωσε ότι δείχνει σε όλους πόσο ωραίο παρέρα είχε.

«Έχω υπάρξει και καλύτερα και θα υπάρξω, σίγουρα, καλύτερα. Είναι ακόμα πολύ φρέσκο, 16 Μαϊου έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Ήταν πραγματικά μαγικό το ότι πολύς κόσμος μου συμπαραστάθηκε μέσα από τα social media, ήταν αδιανόητο. Δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι», δήλωσε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Ένιωσα την ανάγκη, μέσα από τα social media, να πω ποιος ήταν ο πατέρας μου. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Δημοσίως θα ξεφτιλιστώ μου φαίνεται σήμερα, γιατί είναι δύσκολο. Είναι ακόμα πολύ κοντινό και είμαι λιγάκι ευσυγκίνητος», πρόσθεσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

«Θα είμαι και για πολύ καιρό ακόμα, το ξέρω. Δεν ντρέπομαι για το συναίσθημα μου αλλά δεν ξέρω γιατί είχα αυτή την ανάγκη. Ήταν σαν να ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο τι ωραίο πατέρα είχα. Του το ‘λεγα πολλές φορές. Ήταν γλύκας, είχε χιούμορ, τον λάτρευε όλος ο κόσμος », κατέληξε ο ηθοποιός.

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