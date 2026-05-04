Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

Ένα Boeing 767-400 της United Airlines προσέκρουσε σε έναν στύλο φωτισμού κατά την προσγείωσή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty του Νιου Τζέρσεϊ, με αποτέλεσμα να συντριβεί πάνω σε ένα φορτηγό, που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο New Jersey Turnpike.

Κανείς από τους επιβάτες του αεροσκάφους δεν τραυματίστηκε, ενώ ο οδηγός του φορτηγού νοσηλεύτηκε με ελαφρά τραύματα.

«Ενώ βρισκόταν στην προσέγγιση για την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, η πτήση 169 της United Airlines χτύπησε στύλο του αυτοκινητοδρόμου Τερνπάικ του Νιού Τζέρζι περί τις 14:00 τοπική ώρα (χθες) Κυριακή», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), διευκρινίζοντας ότι διενεργείται έρευνα για το συμβάν.

Σύμφωνα με την αρχή μεταφορών και συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης και της Νιου Τζέρζι (PANYNJ), το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους χτύπησε επίσης άλλο όχημα, τύπου τζιπ, που βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο.

?? A United Airlines Boeing 767-400 hit a light pole while landing at Newark Liberty International Airport, New Jersey, causing it to smash down on a bakery truck traveling on the New Jersey Turnpike.



No one on the plane was injured, while the truck driver was hospitalized with… pic.twitter.com/jegPkyucW1 — RusWar (@ruswar) May 4, 2026

Η αστυνομία στην πολιτεία Νιου Τζέρζι σημείωσε με τη σειρά της ότι το σύστημα προσγείωσης του επιβατικού αεροσκάφος και το κάτω μέρος της ατράκτου άγγιξαν στύλο φωτισμού και ημιρυμουλκούμενο, με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

Ο στύλος έσπασε και έπεσε πάνω σε Jeep, διευκρίνισε η αστυνομία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις για τον επιβαίνοντα ή τους επιβαίνοντες.

Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα κι έλαβε εξιτήριο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Τσακ Πατεράκης, ιδιοκτήτης του αρτοποιείου H&S Bakery, στο οποίο ανήκε το φορτηγό, ανέφερε σε μήνυμά του στο AFP πως ο οδηγός του είναι «εντάξει» και ότι υπέστη «μικρές εκδορές».

Το αεροσκάφος, μήκους 62 μέτρων, εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βενετία στη Νούαρκ και μετέφερε 221 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος. Προσγειώθηκε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ουδείς από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκε.

Παρατηρήθηκαν «ήσσονες» ζημιές στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, που διευκρίνισε ότι το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά κανονικά πολύ γρήγορα, αφού το προσωπικό έλεγξε τον διάδρομο όπου προσεδαφίστηκε για το ενδεχόμενο να είχαν πέσει συντρίμμια.

Σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους, το συγκεκριμένο δείγμα του τύπου αυτού αεροσκάφους παραδόθηκε τον Μάιο του 2002.

Από την πλευρά της, η United ανέφερε πως οι επιβάτες της αποβιβάστηκαν κανονικά στον τερματικό σταθμό.

Η «ομάδα συντήρησης εξετάζει τις ζημιές στο αεροσκάφος», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως θα διενεργηθεί εσωτερική «έρευνα» για το συμβάν.

Το πλήρωμα έχει αποσυρθεί από τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις «στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής», συμπλήρωσε.

Η κατασκευάστρια Μπόινγκ, με την οποία προσπάθησε να επικοινωνήσει το Γαλλικό Πρακτορείο για να της ζητήσει σχόλιο, δεν έδωσε συνέχεια ως τώρα.

Διαβάστε επίσης