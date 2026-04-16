ΗΠΑ: Παρ’ ολίγον σύγκρουση αεροσκάφους της American Airlines με φορτηγό σε αεροδρόμιο
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στις ΗΠΑ, όταν αεροσκάφος της American Airlines λίγο έλειψε να συγκρουστεί με φορτηγό στον αεροδιάδρομο
Ένα περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/04) στο αεροδρόμιο Charlotte Douglas των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όταν πιλότος της American Airlines ανέφερε ότι αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει σύγκρουση με όχημα εδάφους.
Σύμφωνα με τον πιλότο, ένα φορτηγό πέρασε «ακριβώς μπροστά από το αεροσκάφος» τη στιγμή που αυτό κατευθυνόταν προς τον τροχόδρομο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να «πατήσει δυνατά τα φρένα» για να αποτραπεί ατύχημα.
Σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο επιβεβαίωσε ότι είχε γνώση του περιστατικού, το οποίο αφορούσε ένα από τα οχήματα εδάφους του. Παρά την επικίνδυνη στιγμή, διευκρινίστηκε ότι δεν σημειώθηκε σύγκρουση και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Οι αρχές του αεροδρομίου διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το συμβάν.