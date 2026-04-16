ΗΠΑ: Παρ’ ολίγον σύγκρουση αεροσκάφους της American Airlines με φορτηγό σε αεροδρόμιο

Ένα περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/04) στο αεροδρόμιο Charlotte Douglas των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όταν πιλότος της American Airlines ανέφερε ότι αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει σύγκρουση με όχημα εδάφους.

Σύμφωνα με τον πιλότο, ένα φορτηγό πέρασε «ακριβώς μπροστά από το αεροσκάφος» τη στιγμή που αυτό κατευθυνόταν προς τον τροχόδρομο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να «πατήσει δυνατά τα φρένα» για να αποτραπεί ατύχημα.

An American Airlines pilot says he was forced to "slam on the brakes" after spotting a truck that went "right in front of us" as the jet headed toward the taxiway at Charlotte Douglas International Airport on Wednesday morning.



Σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο επιβεβαίωσε ότι είχε γνώση του περιστατικού, το οποίο αφορούσε ένα από τα οχήματα εδάφους του. Παρά την επικίνδυνη στιγμή, διευκρινίστηκε ότι δεν σημειώθηκε σύγκρουση και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι αρχές του αεροδρομίου διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το συμβάν.