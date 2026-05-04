Παγκόσμια διάκριση για την Kafea Terra στα Global Coffee Awards

Κατέκτησε τη 2η θέση ανάμεσα στους κορυφαίους Roasters του κόσμου

  • Η KAFEA TERRA κατέκτησε τη 2η θέση (Silver) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Global Coffee Awards 2026 στο San Salvador, ανάμεσα σε 30 κορυφαία roasters από 16 χώρες.
  • Η εταιρεία κέρδισε επίσης το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Espresso και το ασημένιο στην κατηγορία Filter.
  • Οι καφέδες AREA 51 COL Ombligon και COL SL28, από συνεργαζόμενους παραγωγούς στην Κολομβία, απέσπασαν την υψηλότερη βαθμολογία στις κατηγορίες τους.
  • Η διάκριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της KAFEA TERRA στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω συνεργασιών με κορυφαίους καλλιεργητές καφέ.
  • Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου στο Hilton Hotel στο San Salvador παρουσία επαγγελματιών του κλάδου.
Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η KAFEA TERRA στα Global Coffee Awards, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της ανάμεσα στους κορυφαίους roasters παγκοσμίως. Η ελληνική βιομηχανική εταιρεία επεξεργασίας καφέ κατέκτησε τη δεύτερη θέση (Silver) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Global Coffee Awards, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 23 Μαρτίου 2026 στο San Salvador του Ελ Σαλβαδόρ, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Producer & Roaster Forum (PRF).

Στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού συμμετείχαν 30 κορυφαία roasteries από 16 διαφορετικές χώρες, τα οποία είχαν προκριθεί μέσα από διοργάνωση της προηγούμενης χρονιάς. Συνολικά, περισσότερα από 2.000 δείγματα καφέ υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό από roasters σε πάνω από 125 χώρες, καθιστώντας τον έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς θεσμούς στον χώρο του specialty coffee παγκοσμίως.

Κωνσταντίνος Μιάμης (Financial Director), Νίκος Κουγιουμτζής (Commercial Director), Νιόβη Καλλέργη (Αντιπρόεδρος & CMO), Φρέντυ Μάγερ Πάστρας (Specialty Coffee Director), Κωνσταντίνος Βαλλιάνος (Green Coffee Buyer Director), Θανάσης Τσούνης (Operational Director)

Στην τελική κατάταξη του Global Coffee Awards World Championship, το χρυσό βραβείο κατέκτησε η Huracán Coffee από τη Λιθουανία, το ασημένιο η KAFEA TERRA από την Ελλάδα, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Café Cultor από την Κολομβία. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η διάκριση της KAFEA TERRA στην κατηγορία Espresso, όπου κατέκτησε το χρυσό βραβείο και διακρίθηκε στην κατηγορία Filter με το ασημένιο.

Φρέντυ Μάγερ Πάστρας, Specialty Coffee Director

Οι προελεύσεις καφέ του AREA 51 COL Ombligon, σε συνεργασία με τον παραγωγό Manuel Lopez Cardenas από τη φάρμα SIGILO στην Κολομβία και COL SL28, σε συνεργασία με τον παραγωγό Wilton Benitez από τη φάρμα La Macarena στην Κολομβία, συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία τους.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου στο Hilton Hotel στο San Salvador, παρουσία κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου, όπου τιμήθηκαν τόσο οι νικητές roasters όσο και οι παραγωγοί που βρίσκονται πίσω από τους βραβευμένους καφέδες.

Σε δήλωσή της, η Αντιπρόεδρος και CMO της KAFEA TERRA, κ. Νιόβη Καλλέργη, ανέφερε: «Η διάκριση της KAFEA TERRA ανάμεσα στους κορυφαίους roasters του κόσμου στα Global Coffee Awards αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση του έργου που επιτελείται καθημερινά από όλες τις ομάδες μας. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία των στενών συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει με εξαιρετικούς καλλιεργητές καφέ σε όλο τον κόσμο. Για εμάς, η ποιότητα στον καφέ είναι αποτέλεσμα γνώσης, αφοσίωσης και συνεχούς εξέλιξης – στοιχεία που θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με συνέπεια, επενδύοντας στην καινοτομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου».

Η νέα αυτή διεθνής αναγνώριση ενισχύει περαιτέρω τη θέση της KAFEA TERRA στον παγκόσμιο χάρτη του καφέ και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην παραγωγή καφέ υψηλής ποιότητας, μέσα από σύγχρονες πρακτικές roasting και μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαίους καφεκαλλιεργητές.

www.kafeaterra.gr

