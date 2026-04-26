Πώς να πίνετε τον καφέ για να μην ανεβαίνει η ορμόνη του στρες

Ο καφές συχνά κατηγορείται για την αύξηση του στρες, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι τόσο άμεση και απλή. Η καφεΐνη μπορεί πράγματι να αυξήσει τα επίπεδα κορτιζόλης, αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον χρονισμό, την ανοχή και την ποσότητα που πίνετε.

Για τους περισσότερους, ο καφές προκαλεί μια προσωρινή, αλλά όχι διαρκή, αύξηση της κορτιζόλης. Το βασικό ερώτημα είναι αν και πόσο αυτή η βραχυπρόθεσμη αύξηση έχει σημασία για τη συνολική υγεία.

Πώς επηρεάζει ο καφές την κορτιζόλη

Η κορτιζόλη είναι μια ορμόνη που απελευθερώνεται από τα επινεφρίδια σε απόκριση στο στρες. Ακολουθεί έναν φυσικό καθημερινό ρυθμό: κορυφώνεται το πρωί και μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η καφεΐνη μπορεί να διεγείρει αυτό το σύστημα με:

  • Ενεργοποίηση του κεντρικού νευρικού συστήματος
  • Ενεργοποίηση της αντίδρασης του σώματος στο στρες
  • Αύξηση της απελευθέρωσης κορτιζόλης λίγο μετά την κατανάλωση

Αυτό το αποτέλεσμα είναι συνήθως βραχύβιο και κορυφώνεται μέσα σε περίπου 30-60 λεπτά μετά την κατανάλωση καφέ.

Γιατί ο χρονισμός έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι νομίζετε

Η επίδραση του καφέ στην κορτιζόλη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πότε τον πίνετε.

Νωρίς το πρωί:

  • Τα επίπεδα κορτιζόλης είναι ήδη φυσικά υψηλά
  • Η προσθήκη καφεΐνης μπορεί να ενισχύσει αυτήν την κορύφωση

Αργότερα μέσα στην ημέρα:

  • Η βασική κορτιζόλη είναι χαμηλότερη
  • Η σχετική αύξηση μπορεί να γίνει πιο αισθητή (π.χ. νευρικότητα ή άγχος)

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι αισθάνονται πιο ευαίσθητοι στον καφέ ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Προσαρμόζεται ο οργανισμός στην καφεΐνη;

Ναι και αυτό αλλάζει σημαντικά την όλη εικόνα. Όσοι πίνουν καφέ τακτικά συχνά αναπτύσσουν ανοχή, που σημαίνει:

  • Η απόκριση της κορτιζόλης μειώνεται με την πάροδο του χρόνου
  • Το σώμα αντιδρά λιγότερο στην ίδια δόση καφεΐνης

Αυτό εξηγεί γιατί όσοι πίνουν καφέ μόνο περιστασιακά μπορεί να αισθάνονται ισχυρότερες επιδράσεις ανά φλιτζάνι από τους συνηθισμένους καταναλωτές καφέ.

Αυξάνει ο καφές την κορτιζόλη μακροπρόθεσμα;

Τα τρέχοντα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν, ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ δεν οδηγεί σε χρόνια αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στα περισσότερα υγιή άτομα. Η αύξηση είναι:

  • Προσωρινή
  • Λιγότερο έντονη σε τακτικούς πότες καφέ
  • Δεν είναι απαραίτητα επιβλαβής από μόνη της

Ωστόσο, η υψηλή πρόσληψη ή η ευαισθησία στην καφεΐνη μπορεί να συμβάλει σε:

  • Άγχος
  • Διαταραχή ύπνου
  • Αυξημένο αντιληπτό στρες

Πότε ο καφές μπορεί να αποτελεί πρόβλημα

Η επίδραση του καφέ στην κορτιζόλη γίνεται πιο σημαντική εάν:

  • Είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην καφεΐνη
  • Καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας
  • Πίνετε καφέ με άδειο στομάχι
  • Έχετε ήδη υψηλά επίπεδα στρες ή κακό ύπνο

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ορμονική απόκριση μπορεί να είναι ισχυρότερη και να διαταράσσει πολύ την καθημερινότητά σας.

Πώς να πίνετε καφέ χωρίς να υπερδιεγείρετε την κορτιζόλη

Απλές προσαρμογές μπορούν να μειώσουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες:

  • Αποφύγετε την κατανάλωση καφέ αμέσως μετά το ξύπνημα
  • Περιορίστε την πρόσληψη μόνο σε μέτριες ποσότητες
  • Συνδυάστε τον καφέ με φαγητό για να μειώσετε τις αιχμές κορτιζόλης
  • Αποφύγετε την κατανάλωση αργά την ημέρα, για να προστατεύσετε τον ύπνο σας

Αυτές οι στρατηγικές βοηθούν στη διατήρηση της απόκρισης της κορτιζόλης σε ένα διαχειρίσιμο εύρος.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να καθυστερώ να πίνω καφέ μετά το ξύπνημα;

Πιθανώς. Η αναμονή 30-60 λεπτών επιτρέπει στα φυσικά επίπεδα κορτιζόλης να αρχίσουν να μειώνονται φυσικά, γεγονός που μπορεί να μειώσει την υπερδιέγερση σε ορισμένα άτομα.

Επηρεάζει ο καφές χωρίς καφεΐνη την κορτιζόλη;

Ο καφές χωρίς καφεΐνη έχει ελάχιστη επίδραση, ακριβώς επειδή περιέχει πολύ λίγη καφεΐνη, επομένως δεν διεγείρει σημαντικά την απελευθέρωση κορτιζόλης.

Υπάρχει ένας «ασφαλής» αριθμός καφέδων την ημέρα για την ισορροπία της κορτιζόλης;

Δεν υπάρχει ακριβής αριθμός για την κορτιζόλη συγκεκριμένα, αλλά η μέτρια πρόσληψη (περίπου 1-3 φλιτζάνια ημερησίως) θεωρείται γενικά απίθανο να προκαλέσει παρατεταμένη ορμονική διαταραχή σε υγιή άτομα.

Συμπέρασμα

Ο καφές αυξάνει την κορτιζόλη, αλλά συνήθως με βραχυπρόθεσμο, ελεγχόμενο τρόπο, που μπορεί να χειριστεί το σώμα, ειδικά σε όσους πίνουν τακτικά. Για τους περισσότερους, η μέτρια πρόσληψη δεν οδηγεί σε επιβλαβείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Το κλειδί είναι το πλαίσιο: πόσο καφέ πίνετε, πότε τον πίνετε και πώς αντιδρά το σώμα σας στην καφεΐνη. Με μερικές προσαρμογές, ο καφές μπορεί να παραμείνει μέρος μιας ισορροπημένης ρουτίνας χωρίς να διαταράσσει σημαντικά την αντίδρασή σας στο στρες.

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Τασούλα το μεσημέρι της Δευτέρας

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: Η πυροσβεστική ανέσυρε πτώμα άνδρα από δύσβατο σημείο

19:02ΚΟΣΜΟΣ

«Μισεί τους χριστιανούς, είχε γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο» - Νέες αποκαλύψεις Τραμπ για τον δράστη της επίθεσης

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να πίνετε τον καφέ για να μην ανεβαίνει η ορμόνη του στρες

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση Ουάσινγκτον: Εύσημα του διαδικτύου στους υπουργούς που προστάτευσαν τις συζύγους τους

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παρέμβαση Παπαδόπουλου για τη σεισμική επικινδυνότητα - Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η αστυνομία κατέσχεσε ουγγρική σημαία γιατί την πέρασε για... παλαιστινιακή

18:33LIFESTYLE

The Voice: Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε τον «Μέτοικο» και η Λάρα Φαμπιάν γύρισε αμέσως την καρέκλα της - Βίντεο

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: Ένα τρελό άτομο προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο – Ο Τραμπ ήταν πραγματικά ατρόμητος

18:18LIFESTYLE

«Μαρούσκα» για πάντα; Ο ρόλος στους «Δυο Ξένους» που κόστισε «ακριβά» στην Καλλιόπη Ταχτσόγλου

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τετάρτη η ομιλία Τσίπρα στο Ηράκλειο - Ποιοι θα συμμετέχουν

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Νέα θραύσματα από drone κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία - Εκκενώθηκε περιοχή

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο ΙΧ με δίκυκλο στο Δερβένι – Σοβαρά τραυματίας ο μοτοσικλετιστής, ουρές χιλιομέτρων

18:00LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση κάνει viral το «Αιγαίο»: Χιλιάδες βίντεο στο TikTok πριν και μετά την κυκλοφορία

17:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: Ισοπαλία που δεν τους εξασφαλίζει την παραμονή

17:50ΕΛΛΑΔΑ

«Κατάληψη» στη Σούδα από κρουαζιερόπλοια – Πάνω από 4.600 επισκέπτες στο νησί

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αν είχαμε την αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο δεν θα είχε συμβεί το περιστατικό με τους πυροβολισμούς

17:47ΚΟΣΜΟΣ

«Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο στόχος της επίθεσης», λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Στη Λιβύη μεταβαίνει τη Δευτέρα ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Διευθυντής FBI: «Είδαμε το καλύτερο δείγμα αμερικανικής ηγεσίας» - Ζήτησε πληροφορίες από τους πολίτες για την ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:50ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο

18:33LIFESTYLE

The Voice: Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε τον «Μέτοικο» και η Λάρα Φαμπιάν γύρισε αμέσως την καρέκλα της - Βίντεο

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή περιπέτεια για μοναχό: Επιβίωσε τραυματισμένος για 3 μέρες μέσα σε σπηλιά

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παρέμβαση Παπαδόπουλου για τη σεισμική επικινδυνότητα - Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

18:18LIFESTYLE

«Μαρούσκα» για πάντα; Ο ρόλος στους «Δυο Ξένους» που κόστισε «ακριβά» στην Καλλιόπη Ταχτσόγλου

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια παραβίαση αεράμυνας - NBC: Πώς ιρανικό F-5 βομβάρδισε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

17:05ΕΛΛΑΔΑ

ΟΦΗ: Νύφη σταμάτησε με κόρνα το γαμήλιο γλέντι για να πανηγυρίσει τo Κύπελλο - BINTEO

19:02ΚΟΣΜΟΣ

«Μισεί τους χριστιανούς, είχε γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο» - Νέες αποκαλύψεις Τραμπ για τον δράστη της επίθεσης

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο ΙΧ με δίκυκλο στο Δερβένι – Σοβαρά τραυματίας ο μοτοσικλετιστής, ουρές χιλιομέτρων

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα νέα μπλόκα-φραγμοί στο κέντρο της Αθήνας για αλκοτέστ - Τι καταγράψαμε ένα σαββατόβραδο στη Βουλιαγμένης, πώς «δεν ξεφεύγει κανείς»

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στο «Νήσος Σάμος»: Ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης από τσιγάρο που άναψε επιβάτης

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον: Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του Τραμπ – Πώς αντέδρασε η Μυστική Υπηρεσία

16:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρομακτικό ατύχημα στο MotoGP – Κόπηκε στα δύο η μηχανή του Μάρκεθ

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Η ανακάλυψη που συγκλόνισε την αρχαιολογία - Ο Ερμής του Πραξιτέλη στην Ολυμπία

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Μέσα στο χάος καλεσμένοι άρπαξαν μπουκάλια κρασί - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ