Πώς να πίνετε τον καφέ για να μην ανεβαίνει η ορμόνη του στρες

Ο καφές συχνά κατηγορείται για την αύξηση του στρες, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι τόσο άμεση και απλή. Η καφεΐνη μπορεί πράγματι να αυξήσει τα επίπεδα κορτιζόλης, αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον χρονισμό, την ανοχή και την ποσότητα που πίνετε.

Για τους περισσότερους, ο καφές προκαλεί μια προσωρινή, αλλά όχι διαρκή, αύξηση της κορτιζόλης. Το βασικό ερώτημα είναι αν και πόσο αυτή η βραχυπρόθεσμη αύξηση έχει σημασία για τη συνολική υγεία.

Πώς επηρεάζει ο καφές την κορτιζόλη

Η κορτιζόλη είναι μια ορμόνη που απελευθερώνεται από τα επινεφρίδια σε απόκριση στο στρες. Ακολουθεί έναν φυσικό καθημερινό ρυθμό: κορυφώνεται το πρωί και μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η καφεΐνη μπορεί να διεγείρει αυτό το σύστημα με:

Ενεργοποίηση του κεντρικού νευρικού συστήματος

Ενεργοποίηση της αντίδρασης του σώματος στο στρες

Αύξηση της απελευθέρωσης κορτιζόλης λίγο μετά την κατανάλωση

Αυτό το αποτέλεσμα είναι συνήθως βραχύβιο και κορυφώνεται μέσα σε περίπου 30-60 λεπτά μετά την κατανάλωση καφέ.

Γιατί ο χρονισμός έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι νομίζετε

Η επίδραση του καφέ στην κορτιζόλη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πότε τον πίνετε.

Νωρίς το πρωί:

Τα επίπεδα κορτιζόλης είναι ήδη φυσικά υψηλά

Η προσθήκη καφεΐνης μπορεί να ενισχύσει αυτήν την κορύφωση

Αργότερα μέσα στην ημέρα:

Η βασική κορτιζόλη είναι χαμηλότερη

Η σχετική αύξηση μπορεί να γίνει πιο αισθητή (π.χ. νευρικότητα ή άγχος)

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι αισθάνονται πιο ευαίσθητοι στον καφέ ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Προσαρμόζεται ο οργανισμός στην καφεΐνη;

Ναι και αυτό αλλάζει σημαντικά την όλη εικόνα. Όσοι πίνουν καφέ τακτικά συχνά αναπτύσσουν ανοχή, που σημαίνει:

Η απόκριση της κορτιζόλης μειώνεται με την πάροδο του χρόνου

Το σώμα αντιδρά λιγότερο στην ίδια δόση καφεΐνης

Αυτό εξηγεί γιατί όσοι πίνουν καφέ μόνο περιστασιακά μπορεί να αισθάνονται ισχυρότερες επιδράσεις ανά φλιτζάνι από τους συνηθισμένους καταναλωτές καφέ.

Αυξάνει ο καφές την κορτιζόλη μακροπρόθεσμα;

Τα τρέχοντα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν, ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ δεν οδηγεί σε χρόνια αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στα περισσότερα υγιή άτομα. Η αύξηση είναι:

Προσωρινή

Λιγότερο έντονη σε τακτικούς πότες καφέ

Δεν είναι απαραίτητα επιβλαβής από μόνη της

Ωστόσο, η υψηλή πρόσληψη ή η ευαισθησία στην καφεΐνη μπορεί να συμβάλει σε:

Άγχος

Διαταραχή ύπνου

Αυξημένο αντιληπτό στρες

Πότε ο καφές μπορεί να αποτελεί πρόβλημα

Η επίδραση του καφέ στην κορτιζόλη γίνεται πιο σημαντική εάν:

Είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην καφεΐνη

Καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας

Πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

Έχετε ήδη υψηλά επίπεδα στρες ή κακό ύπνο

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ορμονική απόκριση μπορεί να είναι ισχυρότερη και να διαταράσσει πολύ την καθημερινότητά σας.

Πώς να πίνετε καφέ χωρίς να υπερδιεγείρετε την κορτιζόλη

Απλές προσαρμογές μπορούν να μειώσουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες:

Αποφύγετε την κατανάλωση καφέ αμέσως μετά το ξύπνημα

Περιορίστε την πρόσληψη μόνο σε μέτριες ποσότητες

Συνδυάστε τον καφέ με φαγητό για να μειώσετε τις αιχμές κορτιζόλης

Αποφύγετε την κατανάλωση αργά την ημέρα, για να προστατεύσετε τον ύπνο σας

Αυτές οι στρατηγικές βοηθούν στη διατήρηση της απόκρισης της κορτιζόλης σε ένα διαχειρίσιμο εύρος.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να καθυστερώ να πίνω καφέ μετά το ξύπνημα;

Πιθανώς. Η αναμονή 30-60 λεπτών επιτρέπει στα φυσικά επίπεδα κορτιζόλης να αρχίσουν να μειώνονται φυσικά, γεγονός που μπορεί να μειώσει την υπερδιέγερση σε ορισμένα άτομα.

Επηρεάζει ο καφές χωρίς καφεΐνη την κορτιζόλη;

Ο καφές χωρίς καφεΐνη έχει ελάχιστη επίδραση, ακριβώς επειδή περιέχει πολύ λίγη καφεΐνη, επομένως δεν διεγείρει σημαντικά την απελευθέρωση κορτιζόλης.

Υπάρχει ένας «ασφαλής» αριθμός καφέδων την ημέρα για την ισορροπία της κορτιζόλης;

Δεν υπάρχει ακριβής αριθμός για την κορτιζόλη συγκεκριμένα, αλλά η μέτρια πρόσληψη (περίπου 1-3 φλιτζάνια ημερησίως) θεωρείται γενικά απίθανο να προκαλέσει παρατεταμένη ορμονική διαταραχή σε υγιή άτομα.

Συμπέρασμα

Ο καφές αυξάνει την κορτιζόλη, αλλά συνήθως με βραχυπρόθεσμο, ελεγχόμενο τρόπο, που μπορεί να χειριστεί το σώμα, ειδικά σε όσους πίνουν τακτικά. Για τους περισσότερους, η μέτρια πρόσληψη δεν οδηγεί σε επιβλαβείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Το κλειδί είναι το πλαίσιο: πόσο καφέ πίνετε, πότε τον πίνετε και πώς αντιδρά το σώμα σας στην καφεΐνη. Με μερικές προσαρμογές, ο καφές μπορεί να παραμείνει μέρος μιας ισορροπημένης ρουτίνας χωρίς να διαταράσσει σημαντικά την αντίδρασή σας στο στρες.

