Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

Για πολλούς ο καφές είναι μια (απαραίτητη) καθημερινή συνήθεια. Αλλά πέρα από την ενέργεια και την εγρήγορση, αλληλεπιδρά επίσης με κάτι λιγότερο προφανές: το μικροβίωμα του εντέρου.

Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η διακοπή του καφέ (ακόμη και για μόλις δύο εβδομάδες) μπορεί να οδηγήσει σε μετρήσιμες αλλαγές στα βακτήρια του εντέρου. Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες αλλαγές συμβαίνουν, αλλά αν αυτές οι αλλαγές είναι ευεργετικές.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η κατανάλωση καφέ σχετίζεται με συγκεκριμένα πρότυπα στα βακτήρια του εντέρου. Όταν οι συμμετέχοντες σταμάτησαν να πίνουν καφέ, αυτά τα πρότυπα άρχισαν να μεταβάλλονται.

Τα βασικά ευρήματα ήταν:

Ορισμένα βακτήρια που συνδέονται με την πρόσληψη καφέ μειώθηκαν

Η συνολική σύνθεση του μικροβιώματος άλλαξε σε σύντομο χρονικό διάστημα

Το έντερο αντέδρασε σχετικά γρήγορα στην απουσία καφέ

Αυτές οι αλλαγές υποδηλώνουν ότι ο καφές δεν είναι απλώς ένα διεγερτικό διαμορφώνει ενεργά το περιβάλλον του εντέρου.

Γιατί ο καφές επηρεάζει τα βακτήρια του εντέρου

Ο καφές δεν περιέχει μόνο καφεΐνη. Περιλαμβάνει επίσης:

Πολυφαινόλες (φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές ιδιότητες)

Ενώσεις που μοιάζουν με φυτικές ίνες και τις οποίες χρησιμοποιούν τα βακτήρια του εντέρου

Βιοδραστικές ουσίες που επηρεάζουν την πέψη

Αυτά τα συστατικά μπορούν να λειτουργήσουν ως καύσιμο για ορισμένα μικρόβια, βοηθώντας τα να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν. Όταν αφαιρείται ο καφές, αυτά τα βακτήρια χάνουν μέρος της πηγής ενέργειάς τους.

Είναι αυτές οι αλλαγές καλές ή κακές;

Εδώ είναι η απάντηση δεν είναι απλή. Ορισμένα βακτήρια, που σχετίζονται με την κατανάλωση καφέ θεωρούνται ευεργετικά, ιδιαίτερα εκείνα που συνδέονται με:

Αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις

Βελτιωμένη μεταβολική υγεία

Όταν αφαιρείται ο καφές από τη διατροφή, τα επίπεδά τους μπορεί να μειωθούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι το έντερο γίνεται «ανθυγιεινό». Αντίθετα, το μικροβίωμα προσαρμόζεται. Η ισορροπία αλλάζει, αντί απλώς να βελτιώνεται ή να επιδεινώνεται.

Γιατί το έντερο ανταποκρίνεται τόσο γρήγορα

Το μικροβίωμα του εντέρου είναι εξαιρετικά δυναμικό. Μπορεί να ανταποκριθεί στις διατροφικές αλλαγές μέσα σε λίγες μέρες.

Σε αυτήν την περίπτωση:

Η αφαίρεση του καφέ μεταβάλλει τα θρεπτικά συστατικά, που είναι διαθέσιμα στα βακτήρια

Οι μικροβιακοί πληθυσμοί προσαρμόζονται γρήγορα

Νέα ισορροπία σχηματίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα

Αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει, όταν οι άνθρωποι αλλάζουν τα διατροφικά τους πρότυπα σε γενικές γραμμές.

Τι σημαίνει αυτό για τους λάτρεις του καφέ

Η μελέτη δεν υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να πίνουν καφέ για την υγεία του εντέρου. Αντίθετα, δείχνει ότι:

Ο καφές είναι ένα ενεργό (όχι ουδέτερο) μέρος της διατροφής

Επηρεάζει το ποια βακτήρια ευδοκιμούν στο έντερο

Η αφαίρεσή του οδηγεί σε αισθητές, αλλά όχι απαραίτητα επιβλαβείς αλλαγές

Για τους περισσότερους, η μέτρια κατανάλωση καφέ εξακολουθεί να θεωρείται συμβατή με μια υγιεινή διατροφή.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο γρήγορα αλλάζει το έντερο μετά τη διακοπή του καφέ;

Οι αλλαγές μπορούν να ξεκινήσουν μέσα σε λίγες μέρες, με αισθητές αλλαγές στη βακτηριακή σύνθεση να συμβαίνουν σε διάστημα μερικών εβδομάδων.

Βελτιώνει ο καφές την υγεία του εντέρου συνολικά;

Μπορεί να υποστηρίζει ορισμένα ευεργετικά βακτήρια, αλλά η συνολική του επίδραση εξαρτάται από το άτομο και την ευρύτερη διατροφή.

Θα «επανέλθει το έντερό μου στο φυσιολογικό» αν ξεκινήσω ξανά να πίνω καφέ;

Πιθανότατα ναι. Το μικροβίωμα είναι προσαρμόσιμο και τείνει να επανέρχεται, όταν επιστρέφετε στις προηγούμενες διατροφικές συνήθειες.

Συμπέρασμα

Η διακοπή του καφέ για δύο εβδομάδες μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου σας, αλλά αυτές οι αλλαγές είναι μέρος μιας φυσικής διαδικασίας προσαρμογής, όχι απαραίτητα σημάδι βλάβης ή βελτίωσης.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι καθημερινές συνήθειες, ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο ο καφές, μπορούν να διαμορφώσουν το έντερο πιο έντονα απ’ ό,τι συχνά συνειδητοποιούμε.

Πηγές:

studyfinds.com

harvard.edu

nhs.uk