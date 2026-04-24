Ωμό αυγό στον καφέ; Γιατί οι ειδικοί τραβάνε τα μαλλιά τους με το νέο viral trend στα social media

Με την πρώτη ματιά, ακούγεται σαν μια από αυτές τις ακίνδυνες τάσεις του διαδικτύου: προσθέστε έναν κρόκο αυγού στον καφέ σας για επιπλέον πρωτεΐνη και ενέργεια που διαρκεί περισσότερο. Η ιδέα έχει κερδίσει έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με διάφορους να ισχυρίζονται ότι ενισχύει τη θρεπτική αξία και βελτιώνει την αίσθηση του καφέ στο σώμα.

Αλλά μόλις συνέλθει κανείς από τη ζάλη μιας ακόμα “μόδας” στα social media, το ερώτημα είναι απλό και πιο σημαντικό: είναι πραγματικά ασφαλής ο καφές με αυγό;

Η απάντηση εξαρτάται λιγότερο από τα συστατικά και περισσότερο από τον τρόπο που χρησιμοποιούνται.

Τι είναι στην πραγματικότητα ο καφές με αυγό

Το λεγόμενο egg coffee δεν είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Υπάρχουν παραδοσιακές εκδοχές, ειδικά στο Βιετνάμ, όπου χρησιμοποιούν χτυπημένο κρόκο αυγού για να δημιουργήσουν μια πλούσια, κρεμώδη επικάλυψη για τον καφέ. Αυτές οι συνταγές παρασκευάζονται προσεκτικά και καταναλώνονται φρέσκες, περισσότερο σαν επιδόρπιο παρά σαν καθημερινή συνήθεια.

Η viral εκδοχή είναι πολύ πιο απλή και εκεί έγκειται το πρόβλημα. Συχνά περιλαμβάνει το σπάσιμο ενός ωμού αυγού απευθείας σε ζεστό καφέ και την γρήγορη ανάμειξή του, χωρίς πραγματικό έλεγχο της θερμοκρασίας ή της προετοιμασίας.

Πού μπορούν να πάνε τα πράγματα (πολύ) στραβά

Η κύρια ανησυχία προέρχεται από το αυγό, όχι από τον καφέ.

Τα ωμά ή μη καλά μαγειρεμένα αυγά μπορούν να μεταφέρουν σαλμονέλα, έναν τύπο βακτηρίου που μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση. Και παρά τα όσα υποθέτουν πολλοί, ο ζεστός καφές δεν εξαλείφει αξιόπιστα αυτόν τον κίνδυνο. Η θερμοκρασία πέφτει γρήγορα και το αυγό μπορεί να μην θερμανθεί αρκετά ομοιόμορφα ώστε να είναι ασφαλές.

Για έναν υγιή ενήλικα, αυτό μπορεί να σημαίνει μερικές δυσάρεστες ημέρες πεπτικών συμπτωμάτων. Αλλά για πιο ευάλωτες ομάδες (έγκυες, ηλικιωμένους ή άτομα με ασθενέστερο ανοσοποιητικό σύστημα) ο κίνδυνος είναι πιο σοβαρός.

Γιατί η τάση είναι παραπλανητική

Μέρος της ελκυστικότητας του καφέ με αυγό είναι ότι ακούγεται «αποτελεσματικός»: συνδυάζετε πρωτεΐνη και καφεΐνη σε ένα ρόφημα. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα μοναδικά ευεργετικό στο να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο.

Μπορείτε να πάρετε την ίδια θρεπτική αξία απλώς τρώγοντας αυγά και πίνοντας καφέ ξεχωριστά, χωρίς να εισάγετε περιττό κίνδυνο στο ρόφημά σας. Η viral στα ΜΚΔ εκδοχή παραλείπει την προσεκτική προετοιμασία στην οποία βασίζονται οι παραδοσιακές συνταγές, γι' αυτό και οι ειδικοί τείνουν να είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό.

Αλλά ακόμα και αν η ασφάλεια των τροφίμων δεν αποτελεί πρόβλημα, ο συνδυασμός δεν ταιριάζει σε όλους. Το ωμό αυγό μπορεί να είναι πιο δύσκολο στην πέψη, και ο καφές ήδη διεγείρει το πεπτικό σύστημα. Για μερικούς, αυτό το μείγμα μπορεί να οδηγήσει σε ναυτία ή δυσφορία αντί για την «ομαλή ενέργεια» που συχνά υπόσχονται άγνωστοι στο διαδίκτυο.

Οπότε, αξίζει να το δοκιμάσετε;

Αν είστε περίεργοι, η ασφαλέστερη οδός θα ήταν η χρήση παστεριωμένων αυγών ή η προσκόλληση σε παραδοσιακές, σωστά παρασκευασμένες εκδόσεις. Αλλά για τους περισσότερους δεν υπάρχει πραγματικό πλεονέκτημα που να δικαιολογεί τον επιπλέον κίνδυνο.

Μερικές φορές, η απλούστερη προσέγγιση εξακολουθεί να ισχύει: ο καφές λειτουργεί καλά από μόνος του και το ίδιο κάνουν και τα αυγά.

Συμπέρασμα

Ο καφές με αυγό είναι ένα καλό παράδειγμα του πόσο γρήγορα μια απλή ιδέα μπορεί να εξαπλωθεί στο διαδίκτυο χωρίς πολλά συμφραζόμενα. Ενώ μπορεί να μοιάζει με μια έξυπνη διατροφική συντόμευση, ο τρόπος που συνήθως παρασκευάζεται σε διάφορα viral βίντεο στο διαδίκτυο εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια που μπορούν να αποφευχθούν.

