Δολοφονία Νέα Μάκρη: Σοκάρουν οι αναφορές των γιατρών στο ΚΥ - «Σχεδόν όλα τα οστά είχαν κατάγματα»

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για την άγρια δολοφονία του 36χρονου Αιγύπτιου στη Νέα Μάκρη, στα τέλη του περασμένου Απριλίου. Αιτία του άγριου ομαδικού ξυλοδαρμού του, που επέφερε τον θάνατό του, ήταν η πρώην σύντροφός του, η οποία πήγε μαζί με άλλα τρία άτομα για να τον... πείσουν να την αφήσει ήσυχη, καθώς όπως είπε η ίδια στις Αρχές, την ενοχλούσε παρότι είχαν τερματίσει τη σχέση τους.

Πώς έγινε το άγριο φονικό

Ο άτυχος άνδρας, ζούσε σε ένα παράπηγμα στην περιοχή, μαζί με τον πατέρα του. Την ώρα του συμβάντος, ο ηλικιωμένος απουσίαζε, κάτι που προφανώς γνώριζαν οι δράστες της επίθεσης, κι έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους.

Η «πέτρα του σκανδάλου» υποστήριξε ότι την ενοχλούσε και στη νέα της σχέση κι έτσι θεώρησε σκόπιμο να... στείλει ένα μήνυμα στον πρώην σύντροφό της. Μετέβη λοιπόν μαζί με άλλους τρεις στο σημείο κι επιτέθηκαν άγρια στον 36χρονο Αιγύπτιο, χτυπώντας τον με μανία σε όλο του το σώμα, με καδρόνια και μεταλλικούς σωλήνες.

Σοκάρουν οι περιγραφές των γιατρών στο ΚΥ Νέας Μάκρης

Οι περιγραφές των γιατρών που τον υποδέχθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μαραθώνα, είναι σοκαριστικές. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, σχεδόν όλα του τα οστά είχαν κατάγματα, γεγονός που καταδεικνύει την αγριότητα των χτυπημάτων και την δολοφονική μανία των ανδρών που τελικά του αφαίρεσαν τη ζωή.

Παρότι το θύμα διακομίσθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ερυθρό Σταυρό», υπέκυψε στα τραύματά του, έχοντας ωστόσο προλάβει να κατονομάσει τους δράστες στον πατέρα του.