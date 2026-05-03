Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Νέα Μάκρη, όπου ένας 36χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ανάμεσά τους και η εν διαστάσει σύζυγός του.

Σε πλήρη εξιχνίαση της δολοφονίας ενός 36χρονου Αιγύπτιου προχώρησαν οι Αρχές, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, που σημειώθηκε έπειτα από βίαιη επίθεση στη Νέα Μάκρη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στα τέλη Απριλίου, όταν το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε δύο ημέρες αργότερα, στις 27 Απριλίου.

Τα ευρήματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων έδειξαν ότι ο θάνατός του προήλθε από εκτεταμένα κατάγματα, αποτέλεσμα σφοδρού ξυλοδαρμού. Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα, το οποίο συγκέντρωσε κρίσιμα στοιχεία μέσω μαρτυριών και εγκληματολογικής ανάλυσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί κατέληξαν σε τρία πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στην επίθεση.

Πρόκειται για μία 31χρονη –την εν διαστάσει σύζυγο του θύματος–, επίσης Αιγύπτια, καθώς και δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 33 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι κατηγορούμενοι είχαν στήσει ενέδρα στον 36χρονο. Λόγω προσωπικών διαφορών, μετέβησαν το βράδυ της 25ης Απριλίου στο σπίτι του 36χρονου μαζί με άλλα άτομα. Εκεί φέρονται να τον χτύπησαν επανειλημμένα με αντικείμενα, όπως ξύλα και σωλήνες, προκαλώντας του βαριά τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. υπόθεση ανθρωποκτονίας αλλοδαπού που τελέστηκε βραδινές ώρες της 24-4-2026 στην περιοχή της Νέας Μάκρης

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία αλλοδαπού που τελέστηκε βραδινές ώρες της 24-4-2026 στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 25-4-2026 μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο 36χρονος αλλοδαπός με πολλαπλά τραύματα, ο οποίος κατέληξε την 27-4-2026.

Όμως όπως προέκυψε από τις ιατρικές εξετάσεις, ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπεία πολλαπλών καταγμάτων οστών μετά από ξυλοδαρμό και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα ανέλαβε την προανάκριση του περιστατικού.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά εγκληματολογικά ευρήματα και προανακριτικά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι οι -3- κατηγορούμενοι, ένεκα προσωπικών διαφορών, μετέβησαν βραδινές ώρες της 25-4-2026, μαζί με έτερους δράστες στην οικία του 36χρονου όπου τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες στο σώμα, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα, συνεπεία των οποίων κατέληξε την 27-4-2026.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

