Η τουριστική περίοδος στις Κυκλάδες ξεκίνησε με θετικό πρόσημο, καθώς οι διακοπές του Πάσχα αποτέλεσαν ένα επιτυχημένο «crash test» για την αντοχή του ελληνικού τουρισμού. Παρά τις γεωπολιτικές σκιές στη Μέση Ανατολή, η ζήτηση για ποιοτικούς προορισμούς παραμένει ισχυρή, με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να δηλώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκρατημένα αισιόδοξοι, ποντάροντας στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.

Σύρος: Η «Αρχόντισσα» ανοίγει νέα φτερά

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Σύρου-Ερμούπολης, Γιάννης Α. Βουτσίνος, υπογράμμισε ότι η επισκεψιμότητα κινήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Η Σύρος κερδίζει το στοίχημα προσελκύοντας ταξιδιώτες που αναζητούν πολιτισμό, ιστορία και αυθεντικότητα. Στα μεγάλα «συν» της φετινής χρονιάς συγκαταλέγονται οι νέες αεροπορικές συνδέσεις με Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, οι οποίες ενισχύουν την προσβασιμότητα. Στόχος του Δήμου είναι η επιμήκυνση της σεζόν μέσω αθλητικών events και φεστιβάλ, καθιερώνοντας το νησί ως προορισμό για όλο τον χρόνο.

Σίφνος: Σταθερή αξία στη γαστρονομία και την παράδοση

Για τη Σίφνο, το Πάσχα ήταν η αφετηρία μιας πολλά υποσχόμενης χρονιάς. Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Ραφελέτος επισήμανε ότι το νησί παραμένει πόλος έλξης χάρη στη φημισμένη γαστρονομία, τα μονοπάτια και την αγγειοπλαστική του. Η στρατηγική της Σίφνου επικεντρώνεται στον πεζοπορικό και βιωματικό τουρισμό, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού προφίλ που επιδιώκουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και ουσιαστική επαφή με την τοπική κουλτούρα.

Νάξος και Μικρές Κυκλάδες: Πολυδιάστατη εμπειρία και Island Hopping

Ο Αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, χαρακτήρισε τον προορισμό ως εξαιρετικά ελκυστικό, προσφέροντας έναν σπάνιο συνδυασμό: από τη δαντελωτή ακτογραμμή και τα extreme sports της Νάξου, μέχρι την ανεπιτήδευτη ηρεμία της Ηρακλειάς, της Σχοινούσας, των Κουφονησίων και της Δονούσας. Η δυνατότητα για island hopping και η έμφαση στην ισχυρή αγροτική παραγωγή και τον γαστρονομικό τουρισμό αποτελούν τα «βαριά όπλα» της περιοχής για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων.

Κοινή συνισταμένη όλων των φορέων είναι η ανάγκη για εγρήγορση και ευελιξία. Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, η συνταγή της επιτυχίας για τις Κυκλάδες φαίνεται να είναι η επένδυση στην ποιότητα, τις υποδομές και τις θεματικές εμπειρίες που ξεπερνούν το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

